联合国报告：过去十年全球异常高温

哈通社/努尔苏丹/12月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织4日在马德里联合国气候变化大会上发布的一份最新报告显示，截至2019年，人类活动产生的温室气体造成的全球异常高温、冰层退缩以及创纪录海平面升高等情况持续了十年。

报告称，五年期（2015-2019年）和十年期（2010-2019年）的平均温度几乎可以肯定是有记录以来的最高水平。2019年也必将是有记录以来温度第二高或第三高的年份。

气象组织发布的这份有关全球气候状况的临时声明指出，2019年1月至10月的全球平均温度比工业化前时期高约1.1摄氏度。

二氧化碳和海平面都在上升

报告指出，2018年，大气二氧化碳浓度达到了创纪录的水平，并在2019年继续上升。研究表明，二氧化碳可在大气中存在数个世纪，在海洋中存在的时间甚至更长，从而可维持气候变化。

报告指出，由于格陵兰和南极洲的冰盖融化，自1993年卫星测量开始以来，海平面在加速上升。海洋作为吸收热量和二氧化碳的缓冲之地，正在为此付出沉重的代价。海洋热量达到了创纪录的水平，并且出现了广泛的海洋热浪。海水的酸度比工业时代初期高26%。重要的海洋生态系统正在退化。

报告表示，2019年9月，北极海冰范围日最低值是卫星记录中的第二低水平，而十月份的海冰范围再创最低记录。在南极洲，2019年中有几个月创下了海冰范围的最低记录。

报告指出，气候变率和极端天气事件是近期全球饥饿人口上升的主要驱动因素，也是造成严重危机的主要原因之一。在经历了十年稳定下降之后，饥饿人口再次增加，2018年有超过8.2亿人遭受饥饿之苦。在2018年受粮食危机影响的33个国家中，气候变率和极端天气加剧了26个国家的经济动荡和冲突，对26个国家中的12个是主要驱动因素。

报告表示，2019年1月至6月期间新增了1000多万名境内流离失所者，其中700万人因灾害事件导致，这些灾害包括非洲东南部的气旋«伊代»、南亚的气旋«法尼»、加勒比地区的飓风«多利安»、以及伊朗、菲律宾和埃塞俄比亚等地的洪水。

报告表示，在人口老龄化、城市化、城市热岛效应和享受卫生服务不平等的地区，极端高温条件给人类健康和卫生系统造成的损失越来越大，影响程度也不断加重。与1986-2005年基线的平均水平相比，2018年遭受热浪袭击的65岁以上弱势人群，创纪录地超过了2.2亿人。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，我们还远没有走上实现《巴黎协定》目标的轨道。如果现在不采取紧急气候行动，那么到本世纪末，温度升高将超过3°C，对人类福祉的有害影响将越来越大。

气候构成健康威胁

另一方面，世界卫生组织在3日所发表的一份报告强调了气候变化对健康产生的负面影响。报告指出，气候对健康构成的风险与日俱增，但大多数国家缺少保护人们健康免受气候变化影响的行动资金。

新报告采用了《2018年世卫组织健康和气候变化调查报告》中引述的101个国家的数据。数据显示，虽然各国越来越重视气候变化与健康问题，且半数接受调查的国家制定了国家健康与气候变化战略或计划，但令人担忧的是，只有大约38%的国家可以为部分实施其国家计划战略提供资金，只有不到10%的国家为完全实施该战略或计划提供资金。

调查发现，各国难以获得国际气候融资来保护本国人民的健康。超过75%的被调查国报告缺乏关于获得气候融资机会的信息，超过60%的被调查国报告缺乏卫生行为者与气候融资进程的联系，超过50%的被调查国报告缺乏准备提案的能力。

研究表明，减少碳排放带来的健康收益的价值大约是在全球一级实施这些行动的成本的两倍，到2050年，仅通过减少空气污染，实现《巴黎协定》的目标就能在全世界每年挽救约100万人的生命。然而，很多国家无法发挥这一潜力。