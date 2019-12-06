俄罗斯、德国和白俄罗斯成为哈萨克斯坦人主要的移民目的地

哈通社/努尔苏丹/12月6日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息称，2018年移民入境哈国的人数与出境人数之间有2万人左右的差额。

“在向外移民方面，2018年移民入哈和离哈的人数之间有大约2万的差额，其中离哈人数多于入哈人数。2018年，共有2.9万人迁徙至哈萨克斯坦。自我国迁出者的96%前往独联体国家定居，其中89%的目的地国家是俄罗斯。多数人离开哈萨克斯坦的主要原因，是为了返回历史祖国。此外，还包括获得高治疗教育、寻找工作机会以及寻求更高质量的生活条件等等各类移民目的。”劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫说。

比尔詹·努尔穆别托夫同时表示，确实存在一定的高素质人才流失的现象，因此有必要就这一问题采取措施，进一步改善相关人才的待遇等。

“首先要从教育改革抓起，很多年轻人选择到国外接受高质量教育，之后会选择留在那些国家。这方面，教育和科学部正在实施有效地举措。”他说。

部长还介绍了哈萨克斯坦人主要的移民目的地国家。

“哈萨克斯坦人主要的移民目的地为俄罗斯、德国和白俄罗斯。根据内务部门的统计，截至2019年12月1日，共有560万人入境哈萨克斯坦，而有530万人自哈萨克斯坦离境，这些人员来自或前往200个国家和地区。共有120万人在内务部进行了入境居留登记，其中110万人来自独联体国家，9.5万人来自其他国家。此外，根据外国劳工配额，共有2.2万外籍劳务人员入境为2100个雇主工作。”他说。

根据此前的报道，主题为《哈萨克斯坦移民：挑战、趋势、前景》的全国圆桌会议5日在努尔苏丹举行。会议就打击人口交易以及为人口交易受害者提供特殊社会服务，以及内部、外部、民族和非法移民等问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】