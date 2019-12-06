总统：哈萨克斯坦将为德国投资商提供优惠政策

哈通社/柏林/12月6日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫6日在德国柏林举行的欧亚俱乐部第28次会议上表示，在哈萨克斯坦营业的德国企业将获得进入其他市场的机会。

托卡耶夫总统在讲话中指出，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下成立的柏林欧亚俱乐部已证明了其重要性。

“该对话平台为深入讨论哈萨克斯坦和德国，以及哈萨克斯坦和欧洲关系社会经济与经济问题创造了良好的机会。这是我国在欧洲的首个项目。我们认为，在全球不稳定情况下该对话平台的作用将继续提升。”他说。

总统在讲话中向与会者介绍了哈萨克斯坦的投资潜力。

“我们与邻国之间的紧密合作将为进入新的市场创造机会。目前，我们与其他国家边境地区有着5亿以上的人生活当中。我们希望在欧亚经济联盟框架下拥有劳动移民、金融服务、资本和贸易等4大优先。此外，我们将继续加深与中亚近邻之间的紧密合作。因此，在哈萨克斯坦营业的德国企业将获得进入其他市场的机会。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统强调指出，政府愿意在农业、创新科技和数字化领域吸引德国投资商提供支持。

“目前，我国正在落实‘数字哈萨克斯坦’国家规划，德国夫琅和费协会参与了该规划制定工作。为区域初创项目提供支持，哈萨克斯坦在首都努尔苏丹成立了阿斯塔纳枢纽国际初创科技园和IT大学。3年后，我国IT领域人才库将形成。数字化领域，我们愿意在政府机构和私营企业层面建立合作。”他说。

托卡耶夫总统强调，德国是哈萨克斯坦的重要战略合作伙伴，我国将为德国投资商提供良好的环境。

“我们愿意为您们提供优惠政策，其中包括在经济特区免交税款和良好的基础设施。我向哈萨克投资国有公司和哈萨克斯坦投资基金下达了开设德国投资商办公室的工作任务。”总统说。

【编译：小穆】