哈萨克斯坦将增加国际航班数量

哈通社/努尔苏丹/12月9日 – 哈萨克斯坦与多个国家达成了航空服务协议。

据民航委员会消息，哈萨克斯坦11座机场（努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、阿克套、卡拉干达、乌斯卡曼、巴甫洛达尔、阔科舍套、塔拉兹、彼得罗巴甫尔、塞梅）将根据“第五航权”原则解除对土耳其航空公司相关航线的航班数量限额。

土耳其方面对努尔苏丹和阿拉木图空中航线的扩展表示支持，并计划新增至阿克套和库斯塔奈的固定航线。

土耳其方面还证实，在突厥斯坦市新的国际机场建成后，该国航空公司将成为首批开通伊斯坦布尔至突厥斯坦直航航线的航空运输企业。

双方还就进一步扩大哈萨克斯坦与土耳其航空运输领域合作达成了一致。

民航委员会消息称，在ICAN 2019框架下，哈萨克斯坦还与马来西亚和奥地利就扩展民航领域合作进行了会晤。

这两个国家也将有望根据第五航权原则增加至哈国11座机场（努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、阿克套、卡拉干达、乌斯卡曼、巴甫洛达尔、阔科舍套、塔拉兹、彼得罗巴甫尔、塞梅）航线的航班数量。

其中，哈萨克斯坦与奥地利之间的直航航线航班数量将增加至每周21个班次。

【编译：木合塔尔·木拉提】