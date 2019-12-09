哈萨克斯坦大使向匈牙利总统递交国书

哈通社/布达佩斯/12月9日-- 哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使贾尼别克·阿布德拉硕夫9日在山多尔宫向匈牙利总统阿戴尔·亚诺什提交国书。

据外交部消息，在隆重的国书递交仪式后的会谈中，哈萨克斯坦大使向匈牙利总统亚诺什传达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的诚挚问候。同时，阿布德拉硕夫向该国总统介绍了托卡耶夫总统发表的国情咨文。

与此同时，双方就两国政治、经济和文化方面的双边合作现状和前景等问题进行了探讨。

具体来说，哈萨克斯坦大使强调指出了两国间奠定的的法律基础，包括政府间经济合作委员会、商业理事会、哈萨克斯坦-匈牙利直接投资基金卓有成效的工作。

匈牙利总统对双边关系给予了高度评价，表示哈萨克斯坦是该国在中亚地区可靠的合作伙伴，愿意继续加强两国间的战略伙伴关系的发展。

会谈结束前，哈萨克斯坦大使阿布德拉硕夫表示将为加强两国战略伙伴关系的发展做出一切努力。匈牙利总统则祝贺大使履新，并祝愿其工作顺利。

最后，双方以向布达佩斯匈牙利英雄纪念碑献花结束了此次庄严的仪式。

【编译：阿依波塔】