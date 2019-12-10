中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:37, 10 12月 2019 | GMT +6

    医保基金五分之一的份额来自阿拉木图市

    None
    None
    哈通社/阿拉木图/12月10日 – 自2017年7月1日至2019年11月30日为止，国家医疗保险基金共入账2330亿坚戈资金。

    据国家医疗保险基金阿拉木图分部统计，阿拉木图市在医保基金缴费和支付方面位居全国榜首。

    数据显示，医保基金五分之一的份额来自«南都»的贡献。

    从医保基金正式启动的2017年7月1日，至2019年11月30日为止，阿拉木图市共向医保基金支付资金480亿坚戈。其中455亿属于雇主为员工所做的支付。在阿拉木图范围内，共有142.8万人参与医保基金的缴纳。

    此外，年初至今，共有5136名自雇人士根据统一综合支付制度缴纳了1760万坚戈。

    统一综合支付制度市哈萨克斯坦自2019年开始实施的新型税种，该税种将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

    统一综合支付的标准为：首都、直辖市、各州首府的居民最低支付标准为1倍按月计算指数（2525坚戈），其他居住区居民最低支付标准为0.5倍按月计算指数（1263坚戈）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 统计 就业保障 医疗卫生 经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!