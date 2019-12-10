联合国通过决议呼吁东京奥运期间休战

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 据共同社报道，联合国大会（193个国家）全体会议9日未经投票一致通过决议，呼吁成员国在明年东京奥运会和残奥会期间避免武力纷争并休战。

据报道，同类决议通常在奥运前一年由举办国提议，此次是日本。共同提案国为包括日本在内的186个国家。

决议并无法律约束力，目的是在朝鲜和中东局势前景不明朗的背景下，发出通过体育构筑和平的讯息。

全体会议上，东京奥组委主席、日本前首相森喜朗发表演讲称：“即便仅在奥运期间也希望实现没有纷争的世界，这一愿望的结晶就是奥运休战决议。”

国际奥委会（IOC）主席巴赫指出，国际社会的团结、政治中立性等价值观正受到威胁，并表示“该决议意味着对奥运价值观的支持”。

决议强调提高对“全球民众多样性与和谐”的关注，并“在未来继承”。基于“重建奥运”理念，明确写道在东日本大地震中得到了国际社会的支援。

决议主张从2018年平昌（韩国）到2020年东京、再到2022年北京的奥运会和残奥会使日中韩三国超越体育框架“加强合作”。

此外，决议还宣传了面向东京奥运，推进各国和地区运动员代表等与日本各地居民交流的“Host Town”举措。

全体会议上原本考虑举行由IOC提议的难民出身运动员演讲，但因日程上的问题未能实现。

图片来源：联合国新闻处