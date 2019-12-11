全国轻工业从业者大会在努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 哈萨克斯坦轻工业从业者大会11日在首都努尔苏丹举行。

此次大会由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与“阿塔梅肯”企业家协会联合主办。

会议旨在凝聚国家、企业界和非政府组织的力量，共同推动哈萨克斯坦轻工业领域的发展。

大会框架下，在首都媒体中心举办了国产轻工业产品展销会，以及主题为«创造之力»的模块化展示。

政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、参议院议员马纳普·库别诺夫以及努尔苏丹市长阿勒泰·阔勒格诺夫出席了大会。

罗曼·斯卡利亚尔在发言中指出，2015~2019年间，我国在轻工业领域落实了一系列重要的项目，创造了许多全新的工作岗位。在此基础上，轻工业产品产量增长了57%，固定资产投资增长50%以上。政府正将工业创新发展规划延长至2025年，这一计划将旨在促进加工业发展、出口和提升劳动生产率。

随后发言的努尔苏丹市长阿勒泰·阔勒格巴耶夫指出，轻工业在我国经济中占有重要的地位。他还表示，国产轻工业产品物美价廉，在国内外市场上都具有竞争力。

今天会议的小组会议中，将有政府机构代表参加，与会的企业间门将就当前行业发展的具体机制等进行讨论。

据悉，共有120多家国内轻工业企业代表出席了此次大会。

【编译：木合塔尔·木拉提】