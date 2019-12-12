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    09:58, 12 12月 2019 | GMT +6

    叶尔詹·马克西姆将参加在巴库举行的国际文化节

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    哈通社/巴库/12月12日 -- 哈萨克斯坦少年歌手叶尔詹•马克西姆将于12月14日在巴库举行的"冬季2019"文化节上登台演唱。

    歌手的母亲古丽米拉·阿力别克表示，大约在1个半月前，文化节主办方就发出了参会的邀请。

    «他们看到了叶尔詹在诸多大型比赛中的表现，并对其才华予以认可，特意邀请其前往表演。文化节还邀请了许多国际知名的少儿歌手。阿塞拜疆国内也有许多有才华的青少年将参加活动。»她说。

    古丽米拉·阿力别克还分享了叶尔詹的一些梦想。

    «叶尔詹希望自己能像迪玛希哥哥一样，在世界各地宣传哈萨克文化，梦想为哈萨克文化的发展贡献自己的力量。因此，我们也决定接受邀请参加这个文化节。毕竟这也是一个国际级别的大型活动。»她说。

    叶尔詹•马克西姆曾在《斯拉夫集市》、《幸福的儿童》和其他国际少儿歌唱大赛上获得过冠军。2019年，他在俄罗斯《儿童好声音》决赛中以争议的结果无缘冠军。2019年11月24日，在波兰格利维采市拉举行的第17届欧洲少年儿童电视歌唱大赛（Junior Eurovision-2019）中，叶尔詹荣获第二名。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会 阿塞拜疆 娱乐 黄金储备
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