纽约演唱会后美国粉丝如何评价迪玛希？

哈通社/努尔苏丹/12月12日-- 据哈巴尔24新闻频道消息，迪玛希用歌声征服了美国观众。他在流行音乐中融入古典音乐因素，并用罕见的音域宽度唱出了新的境界，同时将传统哈萨克音乐展现给了全世界。

演唱会结束之后接受记者采访的观众安耐不住喜悦的心情，纷纷表达了自己对迪玛希的看法。

迪玛希美国粉丝俱乐部的负责人朱里·西西斯表示：“迪玛希是全世界独一无二的歌手，他的歌声让我学会了与病魔抗争、摆脱焦虑。对我来说，迪玛希无可替代。”

美国路易斯安那州的居民戴安娜·赫德表示：“他改变了我的生活。我今年66岁，平生第一次加入粉丝俱乐部。迪玛希用歌声将希望传递给了人们。我听过无数个歌手，从来没有人像迪玛希这般震撼到我。当前我的梦想是去哈萨克斯坦，去迪玛希的国家。”

纽约警察迪玛希·尼亚兹沃夫表示：“演唱会举行的非常成功，前来观看的观众无数。大家都非常喜欢他。我和我的妻子一起来的，我妻子最喜欢听迪玛希的‘Screaming’。”

纽约居民珍妮佛表示：“我非常喜欢迪玛希的歌声和他传递的能量。演出期间，迪玛希还不忘与观众互动。观众还跟迪玛希一起歌唱。此外，哈萨克斯坦的专业团队，舞蹈家、音乐家和造型师一同为演唱会付出了努力。”

费城居民斯韦特兰娜说道：“我喜欢迪玛希的哈萨克语歌曲‘give me love’，他总是可以带来正能量。迪玛希对观众非常真诚，因此观众也会对他打开心扉。”

纽约居民韩奈表示：“迪玛希是个让人震惊的歌手，我最近刚去过他的国家哈萨克斯坦，非常棒。”

此外，迪玛希粉丝俱乐部代表古莉佳玛勒·詹达里诺娃表示：“迪玛希的歌声可以治愈人的心灵。我是迪玛希粉丝俱乐部的一员，我们经常讨论他的歌声带来的能量。对于来自世界各地的粉丝来说，今天的演唱会简直可以说是一场盛宴。”

70岁的肯塔基州居民迈克尔·加勒特称迪玛希是哈萨克民族的骄傲。同时，他还将亲手制作的木盒送给了迪玛希。

【编译：阿依波塔】