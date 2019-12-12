参议院批准通过《强制性社会保险》法案

哈通社/努尔苏丹/12月12日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议12日批准通过《强制性社会保险》法案。

据悉，议会对提供给失去劳动能力、失去家庭主要劳力和失业人员的社会补助金进行了审议，并将补助金标准提高了30%。

该法案的主要内容包括：通过医疗-社会鉴定确定劳动能力丧失程度并根据结果实施新机制确定残疾系数；增加完全失去劳动能力人士的社会保障金；完善向失业人士提供的社会补助金机制等。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫表示，相信该法案的实施将提高正式就业率，并能保障劳动人口的强制性社会保障覆盖率。法律的实施不需要国家预算的额外资金，同时也不会导致社会、经济或法律等负面后果。

与此同时，参议院（议会上院）全体会议二读通过了«关于对哈萨克斯坦共和国部分法律就强制性社会保险、社会保障，以及医疗卫生领域的公私伙伴关系问题进行补充修改»法律草案。

法案包括：自2020年1月1日起，对家里有4个以上未成年孩子家庭或未满23岁全日制大学生提供补助金。该补助无关家庭收入，根据制定的标准统一发放：4个孩子 – 42496坚戈；5个孩子-53127坚戈；6 个孩子 - 63 757坚戈；7个孩子-74388坚戈。

此外，法案还包括为1至6岁的低收入家庭儿童提供食品和卫生用品；为6至18岁的儿童提供饮食、文具和校服，并且承担儿童在学校和住址之间产生的交通费用。

【编译：阿依波塔】