迪玛希在机场受到支持者的夹道欢迎

哈通社/努尔苏丹/12月13日 – 成功举办了纽约个人演唱会的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮12日晚乘机返回首都努尔苏丹。

在努尔苏丹市纳扎尔巴耶夫国际机场，歌手的支持者们在聚集在这里，将整个候机室变成了鲜花的海洋。

在等待歌手到来的间隙，支持者们一同合唱起了歌手的歌曲，现场温馨的气氛感染到了许多来往的乘客，不少人纷纷加入合唱。

在场的迪玛希父亲兼经纪人哈纳特·阿伊特巴耶夫表示，迪玛希在纽约的演唱会吸引了来自60多个国家和地区的观众现场观看。

“能够在一个世界级的舞台上表演和宣传哈萨克民族乐曲，不仅是迪玛希个人的成就，也是属于国家的荣誉。歌迷们对迪玛希不仅是喜爱，还有对他的艺术之路和对哈萨克艺术的尊敬，我向所有迪玛希的支持者们表示最诚挚的感谢。”他说。

迪玛希是哈萨克斯坦的著名歌手、作曲家和多种乐器演奏家。

2015年，迪玛希赢得了斯拉夫集市的冠军，开始在哈萨克斯坦和独联体国家走红；2017年他参加了中国湖南卫视的音乐竞技节目《歌手2017》，开始了成为世界巨星的道路。

2019年12月12日，迪玛希与其他30多位科学界、文艺界人士一道，被哈萨克斯坦总统托卡耶夫授予«哈萨克斯坦功勋人士»荣誉称号。

【编译：木合塔尔·木拉提】