美国新奥尔良市遭网络攻击 市长宣布进入紧急状态

哈通社/努尔苏丹/12月14日 —— 据环球网综合美国有线电视新闻网(CNN)及美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，当地时间13日，美国南部路易斯安那州新奥尔良市遭到网络攻击，市长拉托亚•坎特雷尔当日宣布该市进入紧急状态。

CNN报道称，新奥尔良市首席信息官金﹒拉格鲁(Kim LaGrue)13日在新闻发布会上说，当天上午5时左右，该市网络上发现«网络钓鱼»(通过欺骗性邮件获取敏感信息的网络攻击)和可疑活动。CBS表示，随着上班时间(8时左右)的到来，人们开始登录电脑，网络上的可疑活动也增加。上午11时，有关部门官员确认，该市正遭受网络攻击。

“出于高度的谨慎，所有员工立刻接到了通知，关闭电脑电源、拔掉设备插头、断开WiFi连接。”该市在其社交页面上表示。

不过，市长坎特雷尔当天还表示，据她所知，在遭受网络攻击期间，没有城市信息泄露或丢失。她还说，虽然市政官员发现了勒索软件，但他们还没有收到直接要钱的要求。

CBS表示，目前，还不清楚该市网络系统何时恢复正常，也不清楚是谁发起了这次网络攻击。不过，美国不少地方此前也遭受过网络攻击。

CBS报道称，就在几天前，美国佛罗里达州彭萨科拉海军基地的电脑遭到网络攻击，在这之前，该海军基地刚刚发生一起枪击案，致3死8伤。今年7月，美国路易斯安那州多个学区的网络系统遭恶意软件攻击，该州州长宣布进入紧急状态。