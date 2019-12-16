多国驻哈大使向哈萨克斯坦人民致以独立日祝贺

哈通社/努尔苏丹/12月16日 —— 多个国家驻哈萨克斯坦大使16日向哈萨克斯坦人民致以了独立日节日祝贺。

韩国驻哈大使金大植表示，哈萨克斯坦独立以来取得了有效发展成果。目前，哈萨克斯坦不仅是中亚繁荣发展国家，也是为全球和平稳定的典范国家。哈萨克斯坦首任总统的努力和远见政策下，哈萨克斯坦成为了当前现代化繁荣国家。相信托卡耶夫总统领导的新政府将哈萨克斯坦带到美好的未来。

中国驻哈大使张霄说：“独立日对所有哈萨克斯坦人来说非常重要。独立以来，哈萨克斯坦在社会经济发展，以及民主和政治领域取得了惊人的成就。因此，全体哈萨克斯坦人因为此成就感到骄傲。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的英明领导和远见政策下，哈萨克斯坦走上了高速长期发展道路。当前，哈萨克斯坦已成为欧亚大陆最繁荣、稳定和高速发展的国家。在此期间，哈萨克斯坦作为热爱和平与负责人的国家在国际社会上获得了极高的声誉。此外，为解决区域冲突提供了巨大贡献。比如，成立了阿斯塔纳进程叙利亚和谈平台。”

最后，中国驻哈大使向全体哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺。

此外，法国驻哈萨克斯坦特命全权大使菲利普•马尔蒂捏和印度驻哈萨克斯坦大使普拉布哈特·库马尔向哈萨克斯坦人民致以了独立日节日祝贺。

【编译：小穆】