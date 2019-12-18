政府总理出席“数字萨姆鲁克”研讨会

哈通社/努尔苏丹/12月18日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明18日出席了关于经济数字化主题的“数字萨姆鲁克”研讨会全体会议。

政府首脑指出，经济数字化对保障我国经济的稳定增长和提高竞争力有着重要作用。其中，《数字哈萨克斯坦》国家规划是达到该目标的最佳工具。

“该国家规划在2018-2019年间带来了总计6千亿坚戈的经济影响。其中，公共服务、教育、医疗保健、财政、交通、矿产和冶金行业引入数字技术得到了有效成果。这对提高哈萨克斯坦在各种国际排行榜带来有利影响。”马明说。

政府总理指出，数字化进程在建立新价值机制才能变成国家经济和稳定工作岗位的驱动力。因此，应逐步过渡有效创新发展。

马明表示，本月对旧金山进行 的工作访问期间，政府与美国龙头企业就建立数字开发和风险投资联合项目领域达成了一系列共识。目前，政府在提高该行业资金供应采取了必要的措施。此外，“萨姆鲁克-卡泽纳”基金会将对创新初创项目提供支持。

马明指出，政府与世界经济论坛将成立第四次工业革命区域中心。阿斯塔纳国际金融中心框架下成立的该中心将为与以色列、印度、中国、阿联酋、美国和日本在内的大型金融中心联合创造机会。这将为哈萨克斯坦吸引更多的商业伙伴带来有利影响。

总理强调，数字科技和创新发展将为哈萨克斯坦跻身全球发达30个国家行列和提高人们生活水平有着重要作用。

“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金会董事会主席、数字发展、创新和航空航天工业部部长、国有公司领导、IT和通讯领域企业领导在内的700多人出席了会议。

【编译：小穆】