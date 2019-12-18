联合国秘书长和法国总统祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/努尔苏丹/12月18日 —— 据总统府新闻局消息，12月16日独立日，多个国家领导人纷纷致电或致信托卡耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国迎来第28个独立日，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

联合国秘书长古特雷斯向全体哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺，并在贺电中说：“我们当今生活在国际合作面临重大挑战的时代。‘我们，联合国人民’若能在和平、稳定发展和人权框架下聚集，将造福全世界。”

沙特阿拉伯国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特祝托卡耶夫总统身体健康、工作顺利，并祝愿友好的哈萨克斯坦人民繁荣发展。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在贺电中说：“我想特别指出，两国合作关系得到了高速发展。2018年10月18日，我同哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在布鲁塞尔举行的亚欧会议首脑峰会框架下举行了会晤，并就经济3大方向，也就是说农业、食品生产、数字发展和替代能源领域加强合作问题达成了共识。接下来，双方应联合落实该共识。为此，双方应制定未来10年战略合作伙伴路线图。这将为两国联合项目的落实带来积极影响。”

马克龙指出，法国支持哈萨克斯坦的集体安全与和平利用核能领域的倡议。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在贺电中指出，哈萨克斯坦独立时期在社会经济发展、稳定和民族和谐领域取得了巨大成就。此外，哈萨克斯坦为国际安全和欧亚大陆一体化进程提供了巨大的贡献。

“相信基于相互信任和紧密合作的白俄罗斯-哈萨克斯坦传统友谊关系继续造福两国人民。”卢卡申科说。

此外，格鲁吉亚总统祖拉比什维利、摩尔多瓦总统多东、埃及总统塞西、亚美尼亚总理帕希尼扬和鞑靼斯坦总统明尼哈诺夫也发来贺电，祝贺哈萨克斯坦独立日。

【编译：小穆】