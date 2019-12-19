哈通社/努尔苏丹/12月19日-- 据阿克托别州政府消息，阿克托别州的风力发电站投入使用。

风力发电站启动仪式日前在阿克托别州举行。意大利驻哈萨克斯坦特命全权大使帕斯库瓦里•德阿维诺、阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林、ENI公司中亚执行副总裁卢卡·维尼亚蒂、Arm Wind有限公司常务董事亚历克斯·阿尔菲·斯蒂拉瓦托、General Electric和BI Group公司的代表，以及阿克托别州相关部门代表出席了启动仪式。

阿克托别州州长表示：“今天是对阿克托别州经济至关重要的一天。首任总统特别关注吸引外国投资者进入经济优先领域。我们就要启动阿克托别州可再生能源领域的首个试点项目。转型绿色经济工作是我国在发展道路上首要的目标之一。”

据了解，发电站发电能力为48兆瓦，项目投资总额为330亿坚戈。通过该发电站，可为20000人解决日常照明问题。2020年，将启动风力发电站的二期项目。

“要发展阿克托别州的经济，就需要给投资者创造良好的投资环境。通过政府推出的优惠政策，ENI公司为该项目投资了一亿美金。”州长说道。

【编译：阿依波塔】