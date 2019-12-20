总理主持召开绿色经济转型委员会会议

哈通社/努尔苏丹/12月20日 – 政府总理阿斯哈尔·马明19日主持召开直属总统的绿色经济转型委员会会议。

据总理新闻办公室消息，政府总理阿斯哈尔·马明19日主持召开直属总统的绿色经济转型委员会会议。

会上，能源部部长努尔兰•诺海耶夫就为落实向绿色经济转型任务而制定的«2013~2020年概念»框架下开展的各项方案的实施情况，努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫和阿拉木图市副市长穆黑特·阿泽尔巴耶夫分别就当地环境改善情况等，进行了介绍。

与会成员对首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的五大社会举措之一——旨在保障努尔苏丹市、共和国中部和北部地区天然气供应问题的«萨热阿尔卡»天然气管道工程实施情况进行了讨论。

努尔苏丹市天然气管道接入工作已经接近完成，预计将于12月31日正式交付使用。与此同时，在首都、卡拉干达和阿克莫拉州，正在积极实施天然气入户的相关配套设施建设。

会议还讨论了可再生能源项目发展问题——目前国内已投产的可再生能源项目有84个，总装机容量938.8兆瓦。2019年1~10月可再生能源项目发电量同比增长65%，达17亿千瓦时。

年初至今，共有16个总装机容量407.17兆瓦的可再生能源项目交付使用，年底前还将有3个总装机容量102.8兆瓦的可再生能源项目投产，这将使国内可再生能源项目的总装机容量达到1042兆瓦。

计划至2020年可再生能源项目将达到108个（1610兆瓦），2021年达到119个（2096兆瓦）。

国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫以及«绿色科学院»教育科学中心负责人巴赫特·叶瑟基纳就哈萨克斯坦政府与经合组织间协议框架下的哈萨克斯坦«绿色增长»研究成果进行了汇报。

具体而言，根据《基于经合组织绿色增长指数的国家统计》改善向绿色经济过渡的立法和体制框架，根据国际标准对象绿色经济过渡的进程进行评估，以及通过引入新的绿色指标来继续进行统计报告。

直属总统的绿色经济转型委员会成立于2014年，委员会框架下包括水资源管理、农业发展、节能和能效、包括可再生能源在内的能源发展、废物管理、减少空气污染、生态系统管理、环境意识和教育等共8个工作组。

【编译：木合塔尔·木拉提】