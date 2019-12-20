卡里姆·马西莫夫主持召开哈反恐中心例行会议

哈通社/努尔苏丹/12月20日 -- 哈萨克斯坦国家安全委员会主席卡里姆·马西莫夫19日主持召开哈萨克斯坦共和国反恐中心例行会议。

会议对2019年反恐中心在预防恐怖主义活动及保障国家安全方面的工作情况进行了总结。

会议指出，2019年共提前阻止了3起预谋实施的恐怖主义活动，消除了7个激进团体和34个个体极端分子的犯罪行为。

哈萨克斯坦2018~2022年打击宗教极端主义和恐怖主义国家规划中，对2019年的相关任务指标都得到了有效完成。

在联合国安全理事会第2239号决议的框架内，组织开展了航空运输安保人员专项培训活动。

在区域反恐委员会组织方面，包括在青年人群中建立的预防恐怖主义组织的机制已得到完善。

全面和有针对性的信息和组织工作覆盖了超过250万人。

有效实施的旨在从叙利亚和伊拉克冲突地区接回哈萨克斯坦公民的«朱桑»人道主义救援行动，并对结汇的妇女和儿童开展了帮助她们重返社会的心理疏导和矫正工作。

为保护哈萨克斯坦社会不受恐怖主义和极端主义宣传影像，建立了对互联网空间进行监察的自动化系统。该系统为筛查恐怖主义宣传内容及后续处理提供了帮助。

会议还对改善最重要目标的反恐保护制度的措施进行讨论。

根据会谈结果，制定并通过了一系列公务文件，以及反恐中心2020年工作计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】