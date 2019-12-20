总统顾问就国家社会信任会议首次会议后落实的工作进行了汇报

哈通社/努尔苏丹/12月20日-- 哈萨克斯坦总统顾问叶尔兰•卡林20日在国家社会信任会议第二次大会上，就首次会议之后落实的工作内容进行汇报。

卡林表示：“在国家社会信任会议首次大会之后的三个月内，落实了一系列工作。首先，对国家社会信任会议成员提出的建议进行了整理，并制定了相关计划。计划包括70多条内容。三个月以来落实的工作大致可以分为三个方向。”

据其介绍，自首次会议以来，共召开了18次总统办公厅主任、副主任和副总理级别会议。国家社会信任会议成员和国家相关部门代表一同参加会议，就国家政治、经济、社会和文化领域方面提出的建议进行了探讨。

在社会信任会议框架下，召开了文化和体育部、内务部、信息和社会发展部、农业部和最高法院等国家部门最高领导人会议，就实施国家社会信任会议成员提出的建议方案进行深入研究。

此外，总统单独接见了社会信任会议成员，到目前为了一共接见了16名成员，接见工作将会继续进行。此次制定的计划是在跟总统办公厅、国家部门代表在法律、经济和民众实际情况层面进行研究的基础上总结的。以上总结的工作方向将会继续进行。

【编译：阿依波塔】