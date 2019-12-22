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    15:21, 22 12月 2019 | GMT +6

    乌兹别克斯坦最高会议立法院选举今日开始

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    哈通社/塔什干/12月22日 – 乌兹别克斯坦共和国最高会议立法院和地方议员选举于22日正式开始。

    据哈通社驻乌记者报道，此次选举将依照新的《选举法》进行，有五个政党参选，选举口号为«新乌兹别克斯坦、新选举»。

    乌兹别克斯坦中央选举委员会主席阿布都萨拉莫夫表示，此次选举中乌国首次使用了自动化计票系统。

    乌兹别克斯坦共有2050万登记选民，其中2.3%位于境外。

    五大参选政党分别是自由民主党、«公正»社会民主党、«民族复兴»民主党、人民民主党和生态党。

    选民将在这五个政党的候选人中投票选出150名最高会议立法院议员。

    据乌兹别克斯坦中央选举委员会新闻中心消息，乌兹别克斯坦政党的750名议会候选人已向中央选举委员会注册，并获准参加选举。

    750名议会候选人的民族成分构成如下：其中，687人是乌兹别克族，25人是卡拉卡尔帕克族人，13人是塔吉克族，7人是俄罗斯族，6人是哈萨克族，4人是朝鲜族，3人是吉尔吉斯族，3人是塔塔尔族。此外，还有其它民族公民。

    在初次当选为立法院候选人中，有440名候选人（58.7％）是男性，310名候选人（41.3％）是女性。在多次当选为立法院候选人中，有37名（4.9％）是男性，6名（0.8％）是女性。

    乌中选委称，已在国内设立约1.6万个投票站。

    来自全球50多个国家和国际组织的600多名观察员将监督投票过程。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    选举 国际 中亚 乌兹别克斯坦 突厥 黄金储备
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