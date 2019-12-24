联合国呼吁为伊德利卜平民提供安全撤离通道

哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 据联合国新闻，联合国秘书长发言人杜加里克23日表示，联合国对叙利亚伊德利卜地区300多万平民的安全与保护“持续深表关切”，其中有超过半数是境内流离失所者。最近一周以来，叙利亚政府军在俄军支持下，再度加强了对这一地区的进攻力度。

杜加里克表示，据报告，«过去三天来，叙利亚哈马省北部、伊德利卜南部和阿勒颇西部共有超过39个社区受到炮击影响，47个社区遭到空袭»。

不断加剧的空袭和炮击已导致近10万人逃往叙利亚与土耳其接壤的边境地区，当地人道主义形势岌岌可危。

杜加里克表示，12月21日，联合国经过多方斡旋，成功实现了六个小时的人道主义停火，使得超过2500名平民得以安全疏散。«联合国将继续努力与所有各方合作，呼吁为平民提供保护，呼吁让所有渴望离开冲突地区的人提供安全逃生通道。»

位于叙利亚西北部的伊德利卜及附近地区是叙利亚反对派的最后«据点»，今年四月以来，叙政府军在俄方支持下发起大规模军事行动，试图收复这一地区，迄今已导致超过40万人为躲避战火而流离失所，其中许多人在持续近九年的叙利亚冲突期间已经多次被迫逃离家园。

杜加里克表示，«联合国敦促相关各方，确保为平民提供保护，允许所有人道主义工作者能够持续和不受阻碍的为有需要的百姓提供挽救生命的援助。»

联合国目前正通过叙利亚与土耳其、伊拉克和约旦边境上的四个过境点，向叙利亚提供跨境人道主义援助，这一行动的任务授权即将于明年1月10日到期。12月20日 ，安理会就延长这一行动任务授权的两份决议草案进行了投票。

俄罗斯和中国对由德国、比利时与科威特提交的草案投了反对票，安理会的其余13个成员国投了赞成票。由于俄中均是安理会的常任理事国，拥有一票否决权，该份草案未能获得通过。

而俄罗斯的决议草案则获得了5票赞成（俄罗斯、中国、赤道几内亚、南非和科特迪瓦），6票反对以及4票弃权，同样未能获得通过。