阿拉木图：“寒冬娃娃”们的“大”游行

哈通社/阿拉木图/12月24日 – 新年是每一个哈萨克斯坦孩子最期待的节日。按照传统，新年夜传说中的«寒冬老人»会拜访家家户户，为孩子们带来他们最渴望的礼物。

一群由小朋友们组成的“寒冬老人”大队，24日走上阿拉木图市的街头，沿街向路人派发节日礼物，庆祝新年的到来。这些仿佛从童话故事中走出的人物，引起了市民们的极大兴趣。

原来，这些小朋友是来自阿拉木图市寄宿学校和儿童之家（孤儿院）的孩子们。他们在福利基金会的组织下发起了这次新年游行活动，并自称为“寒冬娃娃”，希望通过自己的行动，在新年到来之际，为市民们带来快乐和好运。

孩子们对自己组织的活动显然非常满意，而路边的市民们也纷纷加入到了游行当中，与孩子们合影留念，感谢孩子们的善意。

为此次游行活动提供了支持的阿拉木图市福利基金会负责人娜塔莉亚·叶斯科娃表示，此次活动令孩子们不再只是礼物的接受者，也成为了与他人分享礼物、分享善意的施与者，这对孩子们的健康成长是有很大好处的。

“看到这些孩子们喜悦的笑脸，我想一切都是值得的。”她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】