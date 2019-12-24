美国波音公司首席执行官米伦伯格辞职

哈通社/努尔苏丹/12月24日 —— 据中新网报道，美国波音公司23日发表一份声明称，丹尼斯·米伦伯格(Dennis Muilenburg)已辞去该公司首席执行官一职。公司任命现任董事会主席戴维·卡尔霍恩(Dave Calhoun)担任该职务。

据美国消费者新闻与商业频道报道，这份声明表示，米伦伯格辞去了波音公司首席执行官和董事会董事的职务，且立即生效。公司董事长卡尔霍恩将于2020年1月13日接任首席执行官兼总裁的职务。此间，首席财务长格莱格·史密斯(Greg Smith)将临时担任首席执行官。现任董事会董事拉里·凯尔纳(Larry Kellner)即日起升任波音董事会主席。

声明称，波音公司董事会认为有必要更换领导层，从而恢复外界对波音未来发展的信心。在公司新领导层的带动下，波音将与美国联邦航空管理局(FAA)、全球各航空监管机构及其客户进行有效和积极的沟通。

据路透社报道，一名波音员工向该媒体透露，上周末，公司董事会对领导层人员的调整进行了商议，并在22日公司内部的电话会议上做出米伦伯格辞去首席执行官一职的决定。

据《今日美国》报道，现年55岁的米伦伯格于1985年开始在波音实习，2013年被任命为公司总裁，2015年7月被任命为波音首席执行官。

美国媒体认为，米伦伯格的辞职之举与波音畅销飞机737MAX接连发生两起致命坠机事故有关。波音客机事故共造成346人死亡，随后遭遇全球禁飞，并引发了大量调查，令整个航空业受挫。

当日，美国联邦航空管理局拒绝就米伦伯格辞职一事予以评论，该机构在一份声明中表示，将继续与其他国际航空安全监管机构合作，对拟议中的方案进行审查。“我们的首要任务是安全，我们没有设定工作时间表。”

本月早些时候，该机构罕见地公开批评波音，称该公司为737MAX的复飞计划设定了一个不切实际的时间表。此前，波音希望在今年年底前获得该机构颁布的737MAX飞行许可。