哈萨克斯坦国有公路公司与远通电收公司签署合作协议

哈通社/努尔苏丹/12月24日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦国有公路股份公司（Қазақавтожол）24日在政府总理阿斯哈尔·马明的见证下与台湾远通电收股份公司（Far Eastern Electronic Toll Collection Co）和哈萨克斯坦Computer Vision Technologies有限公司签署了合作协议。

消息称，协议旨在根据“光明大道”国家规划框架下落实基础设施建设和增加国家级收费公路。

根据协议，财团将在全国1.1万公里收费公路分2期引入电子收费系统。一期项目预计2020年在总长达5700公里的西欧-中国西部交通走廊得到落实，而第二期将于2021-2024年在剩余5300公里的卡拉干达-巴尔喀什-阿拉木图和塔勒德库尔干-哈勒巴套-乌斯卡曼公路段得到落实。

据了解，项目投资总额达250亿坚戈，还款期为11年。根据项目的落实和投资回收结果，收费系统基础设施将归属于哈萨克斯坦国有公路公司。

值得一提的是，该项目将创造500个新的工作岗位，并进一步推动哈萨克斯坦智能道路系统、道路质量和汽车速度监督系统的发展。

【编译：小穆】