在哈萨克斯坦发展可再生能源的优势

哈通社/努尔苏丹12月25日 -- 哈萨克斯坦开发银行正在积极开发可再生能源项目融资。

可再生能源是过去几年中哈萨克斯坦最具吸引力的投资领域之一。 发起的投资项目数量接近一百个，«绿色»能源领域的投资总额每年增长几亿美元。 投资热潮的秘密在于多种因素的结合：良好的气候条件，刺激国家监管的投资以及机构投资者愿意通过各种形式（包括项目融资）支持私人投资者的倡议.

该领域的主要参与者是哈萨克斯坦开发银行（Development Bank of Kazakhstan, DBK），该银行寻求扩大其在可再生能源项目上的投资组合，并准备共同资助哈萨克斯坦电力行业的«绿色»能力建设。

投资者激励

哈萨克斯坦仅在世界上两种最常见的绿色能源中的潜力–风能和太阳能超过了该国目前的消费量。哈萨克斯坦当局对绿色能源寄予厚望。在2013年通过的哈萨克斯坦共和国向«绿色»经济过渡的概念中，计划到2050年可再生能源在发电中的份额将达到50％。

为了实现这些目标，从2014年开始，哈萨克斯坦共和国政府开始围绕可再生能源建立有吸引力的投资体系，其主要手段是长期固定银行利率和各种可再生能源设施电力集中采购。 随后，哈萨克斯坦政府建立了将通货膨胀与兑换率考虑在内的长期利率指数化机制。特殊制度适用于可再生能源项目- 消除关税壁垒，能获得投资优惠。

与开发银行更好

可再生能源项目的模式投资资金来源范围相当狭窄。 这可以是公司自有资金，也可以是与开发银行的合作机

与开发银行建立伙伴关系的主要优势是廉价融资。由于此类机构的股东是政府，因此它们可以吸引廉价的长期资金，并且贷款利率较低。这些机构规定的任务是支持«绿色»能源的目标。 开发机构人员中有经验丰富的专家， 他们会得到可再生能源项目的交流工作经验和专业知识。此外，与开发银行的伙伴关系对投资者的声誉和项目本身也有积极的影响。

可再生能源专家

通常，开发银行通过项目贷款参与可再生能源项目。该模型如下所示：投资者愿意参加项目的条件是借入资金的主要支付来源是项目的现金流量。一方面，这种格式允许创建较大的财务杠杆（拥有的借入资金的份额），这使资本密集型项目的所有者可以使用少量的自有资金来实施该杠杆。另一方面，此模型中的贷方可以更好地控制项目的实施。

DBK积极采用这种融资模式，为项目融资提供了有利条件：最低贷款额为70亿坚戈，借款最大期限为20年，公司自身参与的规模至少为投资项目成本估算的30％。 重要的一点是，融资是以坚戈提供的，这对于现金流量也以坚戈计价的项目至关重要。

迄今为止，DBK已在可再生能源中实施了四个项目，但每个项目都位于不同的领域。 就装机容量而言，第一个是阿斯塔纳世博会2017年风电场，该风电场的容量为50兆瓦，项目价值为440亿坚戈，位于阿科莫拉地区的科斯托马尔村。 DBK承担了项目成本的68％。

（阿斯塔纳世博会-2017年风电场位于Kostomar， Akmola村）

第二个项目是位于阿拉木图地区Kapshagay区的一座太阳能电站，容量为100兆瓦。 该项目价值为263亿坚戈，其中108亿坚戈（占成本的41％）- DBK贷款。

（位于阿拉木图州Kapshagay区的太阳能电池板，容量为100 MW）

第三个项目是突厥斯坦地区的Zhylga 太阳能发电站。 该电站容量为20兆瓦，成本为130亿，该项目正在以项目融资的形式实施。 DBK在建筑融资中的份额- 68％。

（突厥斯坦Zhylga 太阳能发电站)

第四个项目是哈萨克斯坦东部地区的Turgusun-1水电站。 水电站的容量为25兆瓦，价值134亿坚戈。 DBK贡献了项目融资的37％。

（Turgusun-1水电站）

这些项目在DBK投资组合中的存在对绿色能源领域的外国投资者是一个积极的信号：哈萨克斯坦开发银行可以成为他们经验丰富且可靠的合作伙伴。

在上面指出的项目已经有国际投资者，由项目公司Eneverse Kunkuat代表的国际公司Universal Energy已经参与了位于 Kapshagay区像容量为100 MW太阳能电站项目的实施, 以及Zhylga 太阳能发电站的项目投资者是DERA GmbH德国公司。

«由于政府在法律框架确定的签订固定利率的牢固合同、项目融资和坚戈流动性，国际投资者能积极参与可再生能源项目融资»，-在DBK中注明。

可再生能源只是基础设施项目贷款的一小部分。因为有在外国投资者的参与下开发基础设施项目需要，因此如今在哈萨克斯坦有广阔的发展前景。在哈萨克斯坦政府代表的股东的支持下，DBK准备还在公私合营项目中发展项目融资。