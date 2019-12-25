马吉利斯议员提议为击败居鲁士二世的草原先民竖立纪念碑

哈通社/努尔苏丹/12月25日 – 马吉利斯（议会下院）议员提议，在哈萨克斯坦建立一座旨在纪念马萨格泰人击败波斯居鲁士二世之战的纪念碑。

这项提议由哈萨克斯坦民族和睦大会推举的马吉利斯议员萨乌特别克·阿布德拉赫曼诺夫提出。

议员已经就此提案向政府总理阿斯哈尔·马明发出了议会质询。

萨乌特别克·阿布德拉赫曼诺夫说：“如果居鲁士没有死于同马萨格泰人的战争，当时的世界政治版图将是完全不同的样貌，众多国家和他们的人民有可能会被这位嗜血的征服者所摧毁。这一历史壮举，应该被作为里程碑性质的重大事件，在学校教科书中广泛的引入，并通过专家学者的研究向世界宣传。”

议员认为，应竖立一座纪念碑，用以纪念伟大草原先民的这项历史成就。

“2020年，将是这场大型战役发生的第2550周年。我要求政府做出指示，制定科考任务以明确击败居鲁士的战役的古战场如今的所在地。在历史研究专家学者们达成共识的前提下，我相信，我们能够在不通过政府财政拨款的情况下，在那片古战场的附近竖立一座旨在纪念大草原先民英勇事迹的纪念碑。”他说。

居鲁士二世即居鲁士大帝，是波斯帝国创建者、阿契美尼德王朝第一位国王。在他的统治下，波斯帝国不仅囊括了古代近东的所有文明国家，还包括了大部分西南亚和一部分中亚及高加索地区。他的帝国从西边的赫勒斯滂到东边的印度河，是前所未有的最大帝国。

历史上，居鲁士二世曾于生活在哈萨克草原上的萨克人（斯基泰人）发生战争，并在同马萨格泰女王托米莉斯作战时兵败身亡。

2019年上映的哈萨克斯坦历史大片《托米莉斯女王》讲述了这段传奇故事。该片在哈萨克斯坦获得了巨大的成功。

【编译：木合塔尔·木拉提】