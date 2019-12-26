哈萨克斯坦和塞浦路斯之间的贸易额呈增长趋势

哈通社/努尔苏丹/12月26日--参议院（议会上院）全体会议26日批准通过《关于批准<哈萨克斯坦政府与塞浦路斯政府间关于避免对所得税进行双重征税和避免逃税公约及其议定书>法案》。

以经济合作与发展组织示范公约为基础制定的法案将有效地保障外国投资者在两国之间获得公平的税务权利。

该公约规定了以下目标：第一、 今后建立双方在所有税务项目上的信息交换机制，加强税收服务合作；第二、 建立在两国均可用于证明居留权的制度；第三、 在两国司法部门之间建立用于解决税务纷争的法律基础。

哈萨克斯坦第一副总理兼财政部长阿里汗·司马伊洛夫表示，最近的10年间，哈萨克斯坦与塞浦路斯双边贸易额达到了4.4亿美元。在2016年，两国贸易额仅为700万美元，而2019年1~9月间，双边贸易额就达到了3000万美元。其中哈出口2800万美元，进口200万美元。哈萨克斯坦增加了石油产品的出口量，这同时也增长了两国间的贸易额。哈萨克斯坦主要向塞浦路斯出口煤炭、石油产品、铝以及视频等，主要自该国进口药品、香水、化妆品等。

【编译：阿依波塔】