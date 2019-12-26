美国研究人员成功开发出一种快速廉价的设备来捕获和识别病毒

哈通社/努尔苏丹/12月26日-- 美国宾夕法尼亚州立大学和纽约大学的研究人员日前表示，已经开发出了一种可以快速捕获和识别各种病毒株的设备。

目前，病毒学家估计动物中有167万种未知病毒，其中许多可以传播给人类。诸如H5N1，Zika和Ebola等已知病毒已引起广泛的疾病和死亡。

世界卫生组织指出，早期发现可以通过迅速部署对策来阻止病毒传播。

宾夕法尼亚州立大学周一宣称，该校研究人员已经开发了一种快速、廉价的手持设备，可以根据大小捕获病毒。设备使用经过改造的纳米管阵列，其尺寸可与各种病毒媲美，设备使用拉曼光谱法根据病毒的个体振动来识别病毒。

该设备被命名为VIRRION，由于价格低廉且携带方便，将具有广泛的用途。

例如，对于农民来说，在田间早期发现病毒可以拯救整个农作物。尽早发现牲畜中的病毒可以使牛群免于疾病。通过使用现有方法，几分钟而不是几天就可以检测出病毒，从而使人类也将从中受益。由于其尺寸和成本低廉，这种设备在疾病暴发时在每个医生办公室以及偏远地区都非常有用。

纽约大学病毒学家Elodie Ghedin教授说：“ VIRRION可以从任何类型的样品(环境或临床样品)中快速富集病毒颗粒，从而迅速进行病毒鉴定。这在病毒的出现，病毒发现和检测中都有应用。最终，我们希望使用此设备捕获和测序单个病毒体，从而使我们能够更好地实时处理病毒。”

主要作者Terrones研究小组的助理教授Yeing-Ting Yeh补充说：“我们合成了梯度排列的碳纳米管森林阵列梯度，以根据病毒的大小捕获并使用拉曼光谱法对其进行现场检测。我们设计并组装了病毒一个便携式平台，可在几分钟内从几毫升临床样品中富集病毒颗粒。”

【编辑：木合塔尔·木拉提】