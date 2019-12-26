联合国高度关注叙利亚西北部军事行动升级

哈通社/努尔苏丹/12月26日 —— 据联合国新闻处消息，叙利亚西北部地区近来军事行动升级，空中打击和炮弹轰炸不断，地面战斗也再度爆发，并且造成了大量平民伤亡和流离失所。联合国对此表示高度关注。

联合国秘书长古特雷斯昨天晚间发表声明，对叙利亚西北部近来军事行动升级深表关注，并呼吁各方立即停止敌对行动。

古特雷斯对此次军事行动的规模以及有关平民试图向北逃到安全地带而在撤离路线上遭到袭击表示震惊。古特雷斯提醒所有各方，他们有义务保护平民并确保他们行动自由。

古特雷斯表示，叙利亚西北部最近的军事行动升级已导致数十名平民伤亡，至少8万平民流离失所，仅在上周便有3万平民被迫出逃。

古特雷斯重申，必须保障持续、不受阻碍和安全的人道主义援助通道的畅通，包括跨境人道援助的运送，以便让联合国及其人道主义伙伴能够继续在叙利亚北部开展关键的援助工作。

古特雷斯强调，叙利亚冲突没有军事解决方案，唯一可靠的解决途径是根据安理会决议进行、由联合国推动的政治进程。

叙利亚西北部战事不断

联合国人道主义事务协调厅表示，最近七个多月以来，冲突、炮击和空袭，包括使用桶式炸弹，对叙利亚西北部地区的平民和重要的民用基础设施造成了毁灭性的破坏，学校和医院也受到严重损坏，同时阻碍了人道主义援助行动并加速了食品价格上涨。一些城镇和村庄完全被夷为平地，数十个社区变得空无一人。政府控制地区的居民受到了不加区分的火力的影响。

据联合国人权事务高级专员办事处的信息，从4月29日至12月12日，叙利亚西北部有超过1300人死亡。

自12月16日以来，在伊德利卜南部的空中轰炸再次加剧，影响了玛拉特安努曼（Ma’arat An-Nu’man）和萨拉卡布（Saraqab）等大型人口中心，以及附近郊区的小镇和村庄，引发了新一波流离失所。

12月19日，在伊德利卜省南部的前线又恢复了地面战斗，由于平民预期当地将有战斗，纷纷出逃，加剧了当前的流离失所浪潮。

儿童首当其冲承受着叙利亚西北部暴力加剧的冲击

联合国儿童基金会今天发表声明指出，儿童首当其冲，承受着叙利亚西北部暴力加剧的冲击：在2019年的前9个月，当地有500多名儿童受伤或丧生，仅在12月份，至少有65名儿童被杀死或受伤。

儿基会表示，自12月11日以来，由于战斗升级，逃离伊德利卜南部、哈马北部和阿勒颇西部的流离失所人口超过13万人，其中包括6万多名儿童。

新近的流离失所给慷慨的收容社区和人满为患的营地增加了压力。许多家庭仍然没有住所，不得不在露天睡觉。

在暴力和流离失所人数激增的同时，该地区温度骤降，带来了洪水和冻雨，居住在营地或其他保暖不良的住所中的儿童因多次流离失所而精疲力尽，尤其容易遭受寒冷和疾病的侵袭，甚至在极端的情况下出现死亡。

儿基会强调，必须持续提供人道主义援助，为叙利亚西北部和其他地区的成千上万儿童提供救生援助。

叙利亚战争已经持续了九年，该国儿童继续承受着无法形容的暴力、创伤和痛苦。

儿基会呼吁，必须始终保护儿童，包括在冲突时期；这是冲突各方的义务，而不是一种选择。儿基会呼吁冲突各方停止敌对行动，永远将儿童置于首要位置。