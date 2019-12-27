托卡耶夫总统在国家社会信任理事会第二次会议的发言

哈通社/努尔苏丹/12月27日 -- 由总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫主持的国家社会信任会议第二次大会12月20日在首都努尔苏丹市独立宫举行。

哈萨克斯坦总统办公厅主任叶尔兰·霍沙诺夫、总统顾问叶尔兰·卡林、副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫、新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫、卫生部长耶勒詹•比尔塔诺夫、劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫及国家社会信任会议成员出席此次大会。

托卡耶夫总统在大会上发表了讲话。

以下为总统发言全文

尊敬的国家社会信任理事会会议成员!

我们今天在这里召开第二届国家社会信任理事会。

自国家社会信任理事会成立以来，完成了一系列工作，取得了具体成果。

我们齐心协力，始终坚持及时有效完成各项工作任务。

因此，我责成国家各个部门全力支持国家社会信任理事会的各项工作。

总统办公厅也直接参与这项工作。

国家社会信任理事会秘书处向我汇报工作进展。

我相信，应该不会有人再对政府建立对话和实施改革的决心抱有怀疑。

我单独接见了大部分国家社会信任理事会成员，认真听取了你们大量具有重要意义的建议和意见，并就国内热点问题同你们进行了热烈的探讨。

值得一提的是，我们在某些重要问题的解决方案上达成了一致的共识。

通过国家社会信任理事会完成的一系列工作，对深化哈萨克斯坦民主体制建设，以及促进政府与公众舆论之间的相互理解和信任关系的建立，起到了良好的效应。

我们的经验得到了国际组织的高度评价，认为这是一个负责任的、建设性的对话平台。最重要的是，国家社会信任理事会议没有辜负社会对其赋予的期待。

我们正在通过建设性对话建立新的政治文化。

借助这一机制，我们将获得更好的建议和评价，以及建设性立场和负责人的价值观。

我们克服了对另一种观点的恐惧。 政府不认为异议是破坏，是对社会有害的现象。 政府不认为异议是破坏，是对社会有害的现象。

因此，我的«不同意见——一个国家»这个公式在国家社会信任理事会中得到了直接体现。

这不仅是口号或想法，而是实际行动。

在理事会第一次会议议程上纳入了许多问题。

我们采取了所有建议和倡议。相应的机制和程序已启动。工作将继续进行。

现在我们就非常重要的问题已达成了共识。

根据综合决定制定了第一个改革方案。该方案将在今天的国家理事会第二次会议上公布。

根据国家社会信任理事会成员提出的每个建议从负责机构中确定了执行者以及明确的履行期限。

同时在讨论过程中，收到了国家理事会成员提出的许多新建议，在总统办公厅和政府层面上对此进行了认真的讨论。

我相信，只有通过这样的讨论我们才能取得最佳的积极结果。

重要的是制止可能为任何人的利益进行游说的行为。

我们的首要任务是针对国家当前的经济和政治问题制定系统、长期、有效的措施。

正如我宣布的«倾听人民呼声的国家»概念，我们首先要关注和解决普通老百姓面临的问题和需求。

人民是至高无上的，没有什么比人民更重要。

国家社会信任理事会是作为社会对话和信任的平台建立的，千万不能辜负社会对其赋予的期待。

当然，不可能在短短的几个月之内把所有使人民忧虑的社会问题完全解决。

我们在短时间内做出了紧急决定，落实了部分工作。

我们的工作正有条不紊地进行着，将来也会保持现在的工作进度。

有效利用土地资源，是国内现实存在的问题之一。

近期对阿克莫拉州进行工作视察期间，我发现部分土地使用不当。

在这方面，我强调，土地应该属于那些能够发挥其价值的人。

同时，实际上很难确定非合理使用的土地。因此，在土地使用权等敏感问题上，我们不能仓促作出决定。

同时必须引入基于最新技术的现代化方法，加强国家对土地使用情况的监控。

包括国家理事会成员在内的广大公众指出，有必要转而进行空间监测，以清查回收未使用和未合理使用的土地。

10月我签署了《农工综合体管理法》，通过远程遥感卫星来监测土地。

坚实的立法框架是第一步。为此必须研究利用卫星图像作为撤销土地使用合同的依据的可能性，最大限度地减少监管部门和被检查者的直接接触。

根据我的指示，农业部制定了一项命令。

与此同时，在进行这项工作时要考虑到所有风险，包括技术的新颖性，土地质量信息的缺乏，数据库的现实性等。

农业部和数字发展部应完成所有前期筹备工作，并于2020年5月1日前在部分州区启动空间土地监测的试点项目。

此外，我们应采取其他措施，对合理使用土地加强监管。我认为有必要将土地闲置税基准税率从10倍提高到20倍。

同时，将闲置土地强制收回时限从目前的2年缩短为1年。

与此同时，政府需要通过法院和采取的法律手段收回未被使用的土地。

在收回未被使用的土地方面，应制定相关法案。在收回未被使用的土地期间，必然会引起法律纠纷。

政府应采取适当的法律措施，以有效收回未被使用的土地。同时，应推动闲置土地的开发利用。在事关国家未来的问题上，不能陷入无意义的争论当中。

只有通过政府与社会公众之间的有效共识，以及建设性的行动，才能完成正确的变革。这一点我们必须铭记在心。

伟大的诗人阿拜曾经说过：«团结是思想上的一致»。

这意味着我们的团结与融合将为实现普遍繁荣开辟道路。

因此，我呼吁爱国公民以及各行业人士共同参与到社会事务当中。

下一个议程是国家结构的汇报和开放性问题。

最重要的是，预算资金支出的合理性和透明度。

最高财政监督机构——审计委员会就查明财务违规，预算资金使用率低下系统性地进行了大量且重要的工作。

但是到目前为止，其工作成果尚未公开。

从明年1月开始，审计委员会将公布对国家机构和组织审计调查的审计结果。 因此，我决定

有必要确保提高准公共部门的效率并进一步进行优化。

我支持将理事会代表纳入准公共部门具有社会意义的企业董事会成员的想法。

根据与理事会成员讨论的结果，政府就社会公众代表参与这项工作制定了一项决定。

这其中涉及企业名单、社会代表身份，候选人选拔程序等。

政府将执行所有必要的选拔程序，并在2020年3月1日之前提交候选人进行审批。

此外，除了我在国情咨文中关于减少准公共部门中的企业数量以及庞大编制的命令外，还需要开展工作以减少现有国有企业在竞争性市场中的经济参与。

这一目标应通过减少允许从事的经营活动种类来实现。

的30％。 政府已提议减少100余种国有企业经营活动，这大约是当前清单

同时我认为必须继续在该方向进行工作，也就是要大幅减少清单，特别是在竞争环境最发达的大城市中。政府应在2020年4月1日之前就该问题提出建议。

在我的竞选演讲以及地区视察中，我谈到了外国雇主不容许不平等待遇我们的公民。你们也提出了这个问题。

因此，根据我的指示，上个月对雇佣外籍员工的企业进行了检查，以确保其符合劳动法和移民法。

在此期间，共检查了95家企业，查处违规行为930起。

主要涉及外籍员工从事工种与劳务许可不符，以及外籍员工学历与工作岗位要求不匹配等问题。

在对形势分析、主管当局调查的基础上以及考虑到理事会成员的建议，劳动和社会保障部制定了一系列改动。

第一， 2020年外籍劳务配额将减少40%，由2019年的4.9万人减至2020年的2.9万人。

第二，所有雇员总数超过250人、外籍员工超过30人的企业必须每年定期接受检查。

现在，劳动和社会保障部将能够迅速处理任何违法行为，包括工资不平衡，社会日常条件等等，而不会使问题逐年累积。

第三，将重新研究外籍劳务配额设定和劳务许可发放的有关规定，将减少第四类外籍劳务（季节性工人）的数量，严格执行企业用工本地化含量要求。

因此政府要采取后续措施，确保外籍劳务所从事的活动严格符合现行法律。

为了实施我的竞选纲领，在努尔-苏丹市和阿拉木图市作为试点城市启动了«公众参与预算»项目。

考虑到该倡议具有重要的社会意义，将从2020年起开始在55个行政单位中采用类似做法。

这包括所有共和国直辖市和首都地区以及35个州城市。

为确保公民更多地参与中央机构预算的制定，财政部与理事会成员共同成立了一个工作组，以制定有关改变«公民预算»项目形式的提案。

公民有权获得关于预算资金分配的准确信息。

«透明度»原则适用于哈国内各项财政工作，对国家外债总体情况应有客观了解。

应禁止利用«国家负债过高»的话题进行投机活动。

2020年4月1日之前，国民经济部、财政部、中央银行应以数字化的形式制定统一的外债清单数据库。

本币坚戈的汇率波动问题，是我国企业家和公民们普遍关注的焦点问题之一。

根据我的指示，央行制定了确保汇率政策透明度，并借此提升公众信心的机制。

从2020年1月1日起，央行需每月及每季度公布一次国家基金在外汇市场上的交易情况。与此同时，还将公布交易时间表。

货币和信贷政策的战略方案也将获得通过。

正如我在国情咨文中所述，小微企业免除3年的所得税。

在暂停期间，我们启动了自我管制和社会监管的手段。但是仍存在影子经济问题。

我们有必要加强治理力度，严厉预防打击虚假企业实施诈骗，尽可能的保护无辜的企业家利益不受到侵害，严厉惩罚真正的罪魁祸首。

国家社会信任理事会成员呼吁企业家们积极参与到这项工作当中来。

企业家需要有效的对应方来评估其潜在的交易对手信用资质。

政府应与阿塔梅肯国家企业家协会一道，共同建立开放式的企业实体数据库。

确保每个企业家能够对其契约伙伴资信情况进行核查。

数据库应根据税务、海关、执法部门的信息填写并进行分类。

数据库将真实反映企业拖欠税款、行政违规等情况。

如企业事先对缔约对方资信情况进行核查，且缔约对方未处于«红色区域»，则此笔交易在在扣税和处以罚金之前不会面临刑事调查。

如企业发现缔约对方处于数据库«红色区域»，但仍决定继续与其进行交易，则需承担由此引发的一切后果。

这就是«尽职调查»的原则。

在《税法》和其他相关法律法规中明确体现上述原则。

下一步应发展非现金形式大型交易的转账付款。

当前随着银行技术的发展，公民或企业仅需要少量现金。

与此同时，影子经济在房地产和汽车市场中的份额约为3万亿坚戈。必须对此进行整顿。

政府和央行应制定一揽子法律修正案，允许在新住宅和新车销售中使用非现金支付。

当然，必须考虑到我们地区发展的特点，特别是在农村地区。

社会的另一个现实议程是所提供数字服务的质量。

尽管我们建立了专门的数据库，购买了昂贵的信息系统，但至今我们仍需要纸质文档。

我只举一个例子。我国三分之一的公民驾驶车辆，所有驾驶员都携带身份证、驾驶证、行驶证、路单和其他各种文件。

如果一个人把文件忘在家里了，他将受到处罚。仅因为这样，在前11个月约有8万人受到了处罚。

政府有义务在不久的将来处理此问题，并在必要时修改立法法规。

在社会改革中向多子女家庭提供定向社会援助的问题仍然很重要。

政府的明确任务是提供透明、公平的定向援助，尤其是对包括多子女家庭在内的需要帮助的儿童。

国家应该只帮助那些需要帮助的人。

因此考虑到了社会和理事会成员在以新形式向多子女家庭支付社会援助时不考虑家庭收入的提议。

的确，关于个人收入核算的准则很难执行，将带来负面的社会后果（离婚、虚假解雇等），并且经常遭受腐败。

还支持为社会弱势阶层的儿童提供有保障的社会援助一揽子计划的建议。

政府做了很多重要的工作，制定了新的方案。准备了相应的法案。

因此，无论收入多少，多子女家庭都会得到国家的援助，而仅仅是根据家庭中子女的数量而定。

提议为不同规模的多子女家庭设立新的国家补助，每月计算指标从42500到74000坚戈。

此外，来自低收入家庭的儿童将获得有保障的社会待遇。

学龄前儿童将获得食品和其他生活必需品。

学生将在学校获得免费热食，免费乘车往返学校以及校服和学校用品。

国家承担所有这些费用。

就这样，我们针对性地有效改善了现有的社会援助机制。

我们重视各种新的就业激励措施，以最大程度地减少对针对性社会援助的依赖。

与此同时，我认为，应加强对无人抚养的未成年人保护社会支持体系建设。

我们应让人民群众充分了解教育，就业，住房等民生问题的解决方案。

东哈萨克斯坦州和阿克托别州就在推动民营企业代表和国有企业积极解决此问题。

我们应把此类好的经验传播给全国其他地区。

此外，我们需要为残疾人构建有力的社会支持系统。

10.6万名残疾人当中，残疾人就业率只有25％。 根据劳动和社会保障局的官方数据，在残疾人当中，残疾人就业率

用人单位必须为招聘残疾人设立特别配额。

我指示政府监督这项工作的进度。

如果不履行其职责，应考虑赔偿。

就业指导中心和专业康复中心应覆盖全国。

但是在阿科莫拉州，阿克托别州，阿拉木图州和西哈萨克斯坦州以及努尔苏丹和希姆肯特等城市都没开设。

这是一个很大的缺点，因此我要求无论如何都要开设此类中心。这项工作可以通过国有企业以及民营企业的合作方式完成。

此外，我建议通过全国社会保险基金向残疾人劳动者提供康复援助。

另一个重要问题是养老金制度的现代化。

对于雇主支付其5％强制性养老金的事，争论将会继续。

本来预计从2020年1月1日开始，但仍没有共识。

因此，雇主采用强制性养老金供款的期限已推迟（2023年）。

我不会在此详述。

就像国家信任理事会愿成员在社会经济领域的许多其他建议一样，这个问题已经在总统国情咨文中得到了落实。

我想要谈下关于哈萨克文拉丁化。更何况这个问题在国家理事会会议上提出的。

这项工作不可急于求成，而是必须精心研究，经过全面的分析，进而制定一个最妥善的拉丁字母规范方案。

此前出台的三套拉丁字母规范方案都不完善。所以说，这项工作必须依靠科学的方法，不能草率对待。

文字改革工作并非仅仅只是将西里尔字母替换为拉丁字母。需要对哈萨克文字进行改革和现代化。

我们期待着学者们提出的权威性意见。我再重复一遍，我们需要真正的对哈萨克文字进行改革。

在这种关乎民族命运的问题上，不能冒进，更不能轻率对待。

我们正在积极解决与国家社会信任理事会成员单独会面期间所提出的各种社会问题。

国家社会信任理事会秘书处接受了所有具有建设性的建议。当局有义务就这些问题进行建设性对话。

在这方面，除了国家社会信任理事会员的建议以外，我们从国家层面发起了新的倡议。

我们希望通过一起探讨所有建议并达成一致共识。

最重要的是，改革应该是可持续发展的«源头活水»，而不是引起骚乱的«罪魁祸首»。

除了改善哈萨克斯坦人民生活质量和加强社会政策重要问题外，我们在改革现行政治制度方面也迈出了重要的一步。

一些专家认为，这个问题范围将退居次位。

但是我们已经表明了在这个极为敏感的领域取得具体成果的意愿。

国家加强了第一批政治举措。

因此，没有人会对我在国情咨文中谈到的政治现代化的必要性产生怀疑。

此外，改革当然应该有助于我国的稳定发展，而不应引起波动。

我们应加强政治进程的创造性基础，使多元化成为增进经济福祉和人力资本的重要因素。

因此，找到最明智的道路非常重要，即所谓的«中庸之道»，这将确保我们国家的逐步发展。毕竟这是全体人民的需求。

在此基础上，制定了第一批政治举措。它包括以下措施。

第一，我们应该开始引入组织集会的通知原则，这符合我们的宪法。

如果集会不违反法律，不违反公共秩序和不干扰公民的和平，则是允许的。

这是我的原则性立场。

你们都知道，我们将以立法形式加以巩固。

现在是在社会意识中灌输集会文化的时候了。现在是社会和国家都充分重视公众表达立场的时候了。这是不可避免的，最好是自主有意识地进行，而不是被迫。

但是，必须理解，集会不仅是权利，而且是责任。

我在9月的国情咨文中已经提到了关于完善集会立法的必要性了。

今天在国家理事会会议上我想说，在实施《总统咨文计划》的框架内，已经制定了一项关于和平集会的法律草案。

法案将明确定义各种形式的和平集会，设定地方机构的职权范围来确定专门的举行地点，以及诸如组织者，参与者和观察者的地位，其权利和义务之类的概念。

这不仅涉及对现行法律的修改，而且还涉及概念上新的法律，规范了各种形式的和平集会的组织和举行。

政府应向议会提交法律草案。

第二，政府将放宽对注册登记党派的限制。

目前，一个政党必须至少有4万名成员才能注册登记。

该标准已经存在很长时间了，并且已满足过去的实际需求。

现在，在新的政治背景下，一方面，我们需要满足公民的要求，另一方面，对潜在风险做出适当的反应。

我们的社会在党的建设方面达到了新的里程碑。

因此，我建议将注册的最低门槛减一半，即最低为2万人数。这是一个重大的变化。

这增加了公民参与政治的机会。总的来说，我们必须逐步改善有关组建、注册党派和选举的法律法规。

第三，必须为妇女和青年在党的选举名单中规定30％的强制性配额。

我们应鼓励妇女积极参与政治，特别是在立法过程中。

正如民族领袖不久前与«祖国之光»政党的活动家会见时所说的那样，我们应促进青年人加入议会和地方代表机构。

他们愿更积极地参与社会政治进程。对于年轻人来说，我们不仅必须创造社会电梯，而且还必须创造社会政治电梯，以将独立接力棒传递给新一代的开明爱国者。

该规则将使各政党与不同社会团体更加积极地合作，并考虑其在活动中的利益。

第四，我们需要一个议会反对派研究所。

我们必须明白，不同的看法和意见是新的公共范式的主要前提。

近年来，越来越多的活跃公民积极参与解决了许多社会经济问题。

我们得出的结论是，社会中不同的声音和公开性讨论并不是意味着陷入停滞，恰恰相反，是可持续发展的主要动力之一。

因此，需要使议会中政治少数派的基础合法化。

为此，议会必须对«议会法»进行修订，以纳入保障政治少数派的利益。

例如，其他政党的代表可以担任议会某些委员会主席的职务。

这将使政府立法部门的替代服务能够持续运行。

政府和总统办公厅就所有这些举措必须向议会提交相关提案和法案。

现在也该解决我们的人权捍卫者积极提出的问题了。

我责成外交部开始加入《公民及政治权利国际公约》第二项任择议定书。

《刑法》第174条达成合理妥协。 我们根据

建议对本条进行人性化处理——对现有版本进行修正，以使其更正确地阐明。

例如，放弃«激励»一词，而改用更精确的法律概念«煽动»。

这样的措辞将允许更公平地解决本条款的问题，并消除其中的主要问题。

此外，还制定了一项特别法案，旨在减轻根据本条款被判刑并得到执法机构积极评价的人的财务限制。

这包括制定将这些人排除在限制处理财务和资产权利的清单之外的法规。

此外，建议允许他们领取每个家庭成员的最低月工资并允许开设和维持银行账户。

《刑法》中关于诽谤的第130条。 讨论已久并引起社会激烈讨论的另一个重要问题是

在社会信任国民理事会第一次会议上也提出了这个问题。有人提议将该条款除罪。

然而，事实证明存在严重的反证。

一些社会活动家，甚至是人权捍卫者，主张在《刑法》中维护这一准则，因为这是保护人权并维护其荣誉和尊严的问题。

一些国家机构建议仅修改第130条的第一部分。

我要提到的是，仅关于修正《刑法》第130条的问题上在国家理事会成员和国家机构代表的参与了好几次工作讨论。最后一次会议是在我们开会之前举行的。

以对该规范的讨论为例，可以发现寻求统一的解决方案通常很困难。毕竟，需要考虑所有方面——法律、人道主义，道德和国际标准。

我决定将《刑法》第130条除罪，并将其写入《行政法》。 在对该问题的所有立场和细微差别进行分析的基础上，

同时，必须维护高度的责任感，以保障其他公民的权利并保护他们免受诽谤和攻击。

尊敬的与会者！

民主是国家和公民的巨大责任。

民主应该为发展和创造服务，而不是分离和崩溃。

社会需要进一步的政治变革，这一点我们知道。

在我们的工作中，我们将从最高的发展目标出发。民粹主义在这里没有存在的余地。

国家社会信任理事会不能辜负社会对其赋予的期待。

我们不能为改革而进行改革。

我们需要仔细斟酌考虑所有的新举措并确保取得实际成果，这很重要。

发展是改革的目的,改革是发展的动力。

哈萨克斯坦的爱国主义——是同利益、同命运，愿为祖国繁荣努力、创造的意志。

哈萨克斯坦人应履行其历史使命——以身作则，如何通过政府与人民之间的建设性对话克服任何障碍。

我们必须为绝对多数公民的利益制定议程。

我们团结一致。

同时团结也基于各种意见。联合国著名口号«多样性中求团结»。这个概念与我们的国家切实相符。

政府已准备好接受任何有利于国家发展繁荣的积极变化。

国家社会信任理事会在此类工作中发挥着重要作用。

如您所见，我们在这里公开讨论了有关国家命运的——如土地问题等——最重要、最复杂的问题。

会议上提出的所有问题都是社会上引发争议的热点问题。

所有这些都非常清楚地表明了我们人民日益增强的政治和法律意识。

不是所有问题都能靠政治解决。

在很大程度上取决于我们在生活、家庭和日常生活中所拥有的简单价值观。

实际上，人们已经厌倦了无休止的争论。

因此，我们应该学会善待世界，做一个带给别人正能量的人。

培养一个善良仁慈、大方大气的公民，也是可持续发展以及精神文化进步的源泉和动力之一。

只有这样，我们才能建立一个公平、公正、和谐、文明的国家。

我坚信，我们在认识和行动上会达成高度一致,同心协力去实现我们的共同目标。

祝你们工作顺利！谢谢大家。