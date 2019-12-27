总统及民族领袖就阿拉木图坠机事故表示慰问

哈通社/努尔苏丹/12月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫以及哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫27日分别对当天在阿拉木图发生的坠机事故表示慰问。

事故发生后，托卡耶夫总统通过官方推特表示慰问。

他在推文中写到：“我向在今天阿拉木图附近发生的民航客机坠毁事故的遇难者家属及亲人表示慰问。所有受伤者都将得到帮助。已经组建立专项委员会，以查明事故原因。相关责任人将依法严惩。”

哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫27日也就此发布了慰问信。

民族领袖在慰问信中写道：“得知贝克航空（Bek Air）客机在从阿拉木图起飞时坠毁，我深感震惊与悲痛，对事故的遇难者和伤者，以及他们的家属表示诚挚的慰问。祝愿所有伤者能够早日恢复健康。”

据哈萨克斯坦民航委员会消息，隶属于哈萨克斯坦贝克航空 (Bek Air)公司的一架客机（编号为№Z2100）27日早晨努尔苏丹时间07:22时在起飞阶段坠毁。客机原定由阿拉木图飞往努尔苏丹市。

飞机坠毁时撞击了一栋2层结构建筑，事故现场没有发生火灾。

据了解，机上当时载有93名乘客和5名机组成员。截至目前，事故共造成12人死亡。

相关部门已经公布了乘客名单。

哈萨克斯坦政府在事故后迅速成立了由副总理领导的事故专项委员会，将全权负责此次事故的调查和善后工作。委员会成员已经赶往事故现场。

值得一提的是，哈萨克斯坦民航委员会已经下达了对涉事机型“福克100”型号客机的停飞令。

【编译：木合塔尔·木拉提】