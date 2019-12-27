哈通社/努尔苏丹/12月27日 —— 据卡巴尔通讯社报道，第十四届“欧亚经济一体化”国际会议日前在莫斯科举行。会议指出，欧亚经济联盟最年轻的成员——吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，实现了经济的最大增长，是欧亚经济联盟中获利最大的成员国。

“吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟五年间，国内生产总值增长了35％。”欧亚经济委员会一体化和宏观经济部部长谢尔盖·格拉齐耶夫说，“ 亚美尼亚国内生产总值同期增长34％，工业生产和投资增长57％，出口增长67％。吉尔吉斯斯坦的相应指标也有所增长，工业和投资额增长25％，出口额增长9％。”

欧亚开发银行经济分析部负责人阿列克谢·库兹涅佐夫表示，尽管世界市场的走向仍影响着欧亚经济联盟的内部形势，但对于欧亚经济联盟成员国和加入欧亚开发银行的塔吉克斯坦而言，近年来，各成员国和塔吉克斯坦应对外部冲击的抵抗力已明显增强。

在许多方面，稳定性的提高与实施协调的国内经济政策密切相关，包括预算规则的实施和汇率形成灵活性的提高。阿列克谢·库兹涅佐夫说，“在全球不确定性增加和投资者对新兴市场资产兴趣下降的情况下，预计全球经济每年下降0.7％，欧亚经济联盟成员国国内生产总值增长率将下降0.3％。”

尽管如此，相关分析人士和专家仍然对吉尔吉斯斯坦的经济发展持乐观态度。部分原因在于，吉尔吉斯斯坦是欧亚经济联盟经济发展速度最快的国家之一。例如，在2019年上半年，吉尔吉斯斯坦国内生产总值增长了6.4％。在欧亚经济联盟中，只有亚美尼亚超过了这一指标，其国内生产总值增长达6.8％。

欧亚开发银行代表也对吉尔吉斯斯坦的经济发展做出了积极预测。据相关代表预计，2020-2021年间，吉尔吉斯斯坦经济年均增长率将达到3.4％，将仍然为欧亚经济联盟经济发展速度最快的国家之一。

欧亚开发银行首席分析师安德烈·法利列耶夫在几天前表示，由于黄金生产恢复和出口量增加，2019年吉尔吉斯斯坦国内生产总值增​​长率将达到4％。

吉尔吉斯斯坦呼吁各方从不同角度看待欧亚经济联盟的发展。吉尔吉斯斯坦总统顾问奥列格·潘克拉托夫表示，最近五年间，经济一体化的原始推动力有所减弱。“在欧亚经济联盟机构的议程中可以看到这一点。欧亚经济联盟内部竞争的加剧将导致世界市场中一体化项目整体意义的减弱。”

吉尔吉斯斯坦向其它成员国提议，应当加强欧亚经济委员会的作用，并赋予其更多权力。奥列格·潘克拉托夫表示，这将有助于欧亚经济联盟更积极地应对全球市场的变化。