联合国难民署对哈萨克斯坦修订《婚姻和家庭法》表示欢迎

哈通社/努尔苏丹/12月27日 —— 据联合国新闻处消息，联合国难民署今天对哈萨克斯坦修订《婚姻和家庭法》，以确保在该国出生的所有儿童在出生时都得到登记并获得出生证明这一举措表示欢迎。

据报道，哈萨克斯坦在本月初颁布的新法律承诺，无论父母的法律地位如何，出生在哈萨克斯坦的儿童都将获得登记。

难民署表示， 这一新的举措将对在哈萨克斯坦没有合法证件的父母和国籍不明的人所生下的子女带来好处，也将防止儿童在未来成为无国籍者。

尽管哈萨克斯坦儿童的出生登记率几乎达到100%，但无合法证件的移民和国籍不明者所生下的儿童以前无法进行出生登记。

难民署表示，出生登记是防止人们陷入无国籍状态的重要措施。虽然没有出生登记本身并不会使儿童成为无国籍者，但没有出生登记和出生证明会妨碍人们证明其亲属关系和出生地点的能力，从而影响他们获得任何国家国籍的权利。

自难民署2014年发起为期十年的“我有所归属”（#IBelong）运动以来，难民署合作伙伴在哈萨克斯坦确定了该机构就无国籍任务关注的5000多人。他们中许多人是没有出生登记和出生证明的儿童。

此后，有1500多人在难民署及其合作伙伴的协助下确认或获得了国籍，其中10%是因为父母没有合法证件、出生没有得到登记的儿童。

哈萨克斯坦的立法修正案是在它于今年10月在无国籍问题高级别会议上作出承诺之后在本月获得通过的。在这次会议上，政府、民间社会以及国际和区域组织共作出了358项承诺，其中252项由国家主体作出。哈萨克斯坦在此次会议上，承诺通过改善出生登记程序来解决无国籍问题。

难民署表示，无国籍者获得基本权利和大多数人认为理所当然的官方承认的权利遭到剥夺。78个国家的统计报告中发现大约存在着390万无国籍者，但难民署估计实际数目要高得多。研究显示，世界上的无国籍者总数可能高达1500万人。