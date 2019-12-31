哈萨克斯坦经济呈现稳定增长趋势

哈通社/努尔苏丹/12月31日--据哈巴尔24消息，今年前11个月，哈萨克斯坦国内生产总值增长4.4%。

专家表示，生产量的增加、内需求的扩大和服务行业的发展使我国经济呈现增长趋势。

哈萨克斯坦国家经济部宏观经济分析和预测厅首席专家梅瑞·塔吾汗表示，经济领域各行业的同步发展驱动整体经济的增长。今年，非原料领域对经济增长的贡献率达到3.8%，原料型领域占经济增长仅0.6%。

专家分析，哈萨克斯坦的社会变化对经济增长产生了正面影响。例如，近10个月，哈萨克斯坦公民的实际收入增涨5.7%。同时，正在进行的投资项目有效推动了经济发展，固定资产投资额增加8.3%。此外，年度通货膨胀率仍在目标范围内，约5.4%。为了保持经济实力、提高竞争力，国家推出«光明之路»经济政策、«光明土地»国家规划、«商业路线图-2025»等一系列国家计划。此外，对中小企业的支持力度也不断增加，托卡耶夫总统签署总统令，宣布截止2023年暂停对中小企业的检查制度。

专家包尔詹·穆卡诺度表示，国民收入的增长，投入6亿坚戈大力发展«简单物品经济、提供社会补助、减少中小企业的税额等一系列政策可以表明国家经济的发展趋势。

专家表示，预计2020年，哈萨克斯坦的经济将增长4.1%。不过也有可能受中美贸易战、国际石油价等原因出现变化。

【编译：阿依波塔】