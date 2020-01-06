萨尔基相：未来五年欧亚经济联盟将继续深化一体化发展

哈通社/努尔苏丹/1月6日 —— 2015年1月1日《欧亚经济联盟条约》生效以来，联盟已走过第一个五年。目前，联盟成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。联盟承诺实现商品、服务、资本和劳动力自由流通，并推行协调一致的经济政策。

欧亚经济联盟执委会主席萨尔基相接受塔斯社采访时表示，联盟未来五年的主要任务是继续深化一体化，形成统一天然气、原油和油品市场及统一金融和交通运输市场。五年间，联盟致力于为公民创造便利的生活条件，营造良好营商环境。联盟批准实施新的《海关法典》，海关手续办理时间应缩短一半，货物通关时间应缩减至原来的六分之一；统一服务市场涵盖53个经济领域，联盟内商品流通扩大了32%；建成统一药品和医疗器械市场；决定统一对酒精和烟草制品征收消费税；批准关于在2025年前启动统一金融、交通运输和能源市场的相关文件；系统性消除内部壁垒，自2016年起共消除51项壁垒；为预防新壁垒出现，积极与各成员国政府合作，确保法律法规协调一致；签署《贵金属和宝石交易协定》，制定规划向第三国市场推广联盟珠宝产品。

他表示，在数字技术发展方面，欧亚经济委员会已成为数字议程传播者，共审议80个规划，在商品追溯、电子货单认证、产业合作、技术转让等领域启动了5个系统性数字项目。此外，联盟已建立数字运输走廊及电子劳动力市场。

萨尔基相表示，在拓展对外合作方面，联盟影响力不断扩大，国际地位不断提高。有数十个国家和国际组织有意与联盟开展合作。联盟实施观察员制度，已接纳摩尔多瓦成为联盟首个观察员国；与欧盟展开技术性对话；积极与美欧商协会合作；同东盟、南方共同市场、非盟等主要地区一体化组织签订合作备忘录。

联盟与中国签署了《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》，推动联盟与“丝绸之路经济带”对接合作迈出重要一步。通过最惠国待遇制度，联盟自由贸易网不断扩大，已涵盖全球GDP的22%。目前，联盟已与越南、伊朗、塞尔维亚和新加坡分别签署了自贸区协定。

他还表示，未来五年，联盟主要任务在于继续深化一体化发展，消除内部市场壁垒，到2025前形成统一的天然气、原油及成品油、金融、交通运输市场。联盟将深化工业领域合作，打造欧亚品牌，组建欧亚公司，助力联盟成员国企业共同开拓外部市场；持续推动数字化发展，引入“监管沙盒”机制，确保从事新产品和服务开发的法人在适当范围内进行产品和服务测试，规避违反现行法律风险。这是测试新商业模式的良好时机，有利于将试点项目启动速度提高1倍。在对外合作方面，联盟与埃及、以色列和印度建立自贸区的工作已接近尾声，即将确定第二批对外贸易优先方向。





来源：中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处