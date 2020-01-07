联合国秘书长：地缘政治紧张局势达到“本世纪最高水平”

哈通社/努尔苏丹/1月7日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯6日表示，随着新十年的到来，地缘政治紧张局势正处于“本世纪最高水平”。他呼吁世界各国领导人缓和这一紧张局势。

古特雷斯表示，新年伊始，世界已陷入一片混乱之中。他表示，我们生活在一个危险的时代，动荡正在加剧，甚至核不扩散也不能再被视为理所当然。

美国无人机上周五在伊拉克炸死了伊朗最有影响力的将军卡西姆·苏莱曼尼。事件发生后，伊朗誓言将对此进行报复。周日，伊朗表示不再受2015年签署的«联合全面行动计划»协议中概述的核计划限制的约束。

紧张态势

1月1日，古特雷斯对朝鲜民主主义人民共和国宣布结束自行暂停的核试验深表关切。

1月5日，伊拉克议会还通过了一项不具约束力的决议，呼吁美军撤离伊拉克，这是对苏莱曼尼在其领土上遭到空袭身亡所做出的一个回应。美国总统特朗普威胁说，如果美军被迫撤离伊拉克，将对伊拉克进行制裁；如果美国人遭到报复袭击，美国将摧毁伊朗境内多个具有«文化»意义的地点。

古特雷斯6日在纽约联合国总部向记者发表谈话时表示，“一系列紧张事态正导致越来越多的国家做出无法预料的决定，带来不可预测的后果和严重的误判风险。”

他说，“与此同时，我们看到贸易和技术冲突正在分裂世界市场，破坏增长，扩大不平等”。

气候危机蔓延

古特雷斯表示，我们的星球处于紧急状态，气候危机在不断蔓延。

他表示，在世界许多地方，我们看到许多人表现出沮丧和愤怒。我们看到社会动荡加剧，极端主义、民族主义和激进化日益加剧，恐怖主义在危险地得到推进，特别是在非洲。

他说，很明显，这种情况不能再继续下去。他表示，自己一直在密切地关注着最近全球紧张局势的加剧，一直在与世界各地的主要领导人保持联系。

四个关键行动点

古特雷斯向世界一些国家的政府发出呼吁：“停止局势升级、保持最大限度的克制、重新开始对话、恢复国际合作。”

他说：“让我们不要忘记战争给人类带来的可怕痛苦，和往常一样，普通人付出的代价最高。避免战争是我们的共同责任。”