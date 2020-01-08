乌克兰失事客机无人生还

哈通社/努尔苏丹/1月8日 —— 据外媒综合报道，在伊朗首都德黑兰霍梅尼机场附近坠毁的乌克兰国际航空公司波音737客机乘客和机组人员全部遇难。

据乌克兰国家通讯社报道，该国外交部长普里斯泰科证实，坠毁的客机上有168名乘客和9名机组人员，共177人。其中，82名乘客为伊朗人、63名加拿大公民、11名乌克兰公民（包括9名机组人员）、瑞典公民10名、4名阿富汗人、3名德国公民和3名英国人。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西当地时间8号表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，为发动机故障导致的机体起火。

乌克兰驻伊朗大使馆周三援引初步消息称，乌克兰客机在伊朗坠毁是由于发动机故障所致，并非因为导弹袭击或恐怖主义行动。

伊朗救援部门已找到失事波音737客机黑匣子，已送往执法机关等待进一步调查。

据悉，失事飞机仅服役三年。追踪飞机应答器的平台Flightradar24报道称，乌克兰国际航空公司于2016年收到这架波音工厂新生产的737-800。

【编辑：小穆】



