特朗普：美国准备好拥抱和平

哈通社/努尔苏丹/1月9日 -- 美国总统特朗普星期三在伊朗对驻有美军的伊拉克空军基地发射导弹之后表示美军在伊朗的导弹袭击中没有遭受任何伤亡，并表示要对伊朗加强制裁。

当地时间8日上午11:00时，美国总统特朗普向全国发表讲话，对伊朗针对美国在伊拉克的基地发动的军事打击做出回应。

讲话说，由于采取了预防措施和预警系统，没有美国军人伤亡，基地的损失也非常小。同时，伊朗看来也有所让步，这对所有各方都是好事。

他说：«我很高兴地通知你们：美国人民应该非常感谢和高兴，没有任何美国人在昨晚的伊朗政权袭击中受到伤害。我们没有人员伤亡，我们所有的士兵都是安全的。我们的军事基地受到的破坏很小。

他表示，将继续对伊朗实施经济制裁，在他任内确保伊朗不能拥有核武器。

特朗普再次为美军上星期击毙伊朗伊斯兰革命卫队的苏莱曼尼辩护，称苏莱曼尼是全球头号恐怖分子，在中东地区煽动血腥的内战，直接为数以千计美军的伤亡负责，并指挥了近期对美国在伊拉克人员的攻击，造成4位美军受伤，1位合同工死亡。

特朗普表示，伊朗必须放弃其核野心并停止支持恐怖主义。他说，现在是英国、德国、法国、俄罗斯和中国认清现实的时候了，必须放弃伊朗核协议。特朗普强调，所有各方必须合作，与伊朗达成一个令世界更安全和美好的协议。

特朗普在最后对伊朗领导人和伊朗人民说，美国希望伊朗有一个未来，一个伟大的未来，一个值得拥有的繁荣和谐的未来。

伊朗7日向美军在伊拉克的两个基地发射弹道导弹。美国国防部表示，至少两个美军基地被十几枚导弹击中。伊拉克军方证实伊朗共发射22枚导弹。

被袭击的基地位于伊拉克的埃尔比勒省（Irbil）和阿萨德省（Al-Asad）。