中国武汉不明原因肺炎病原体被初步判定为新型冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月9日 -- 新华社报道称，关于武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原学鉴定进展问题，专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒；下一步需结合病原学研究、流行病学调查和临床表现进行专家研判。

另据新华社周三晚间援引武汉市卫生健康委通报，武汉八名不明原因病毒性肺炎患者当日治愈出院。据通报，八名患者之前在武汉相关医院诊治，已连续多日无发热、肺炎等临床表现。临床专家诊断后，认为符合出院标准，可以出院。

此前，武汉市卫生健康委5日晚通报，截至5日8时，全市共报告符合不明原因的病毒性肺炎诊断患者59例，其中重症患者七例。

冠状病毒是一类主要引起呼吸道、肠道疾病的病原体。这类病毒颗粒的表面有许多规则排列的突起，整个病毒颗粒就像一顶帝王的皇冠，因此得名“冠状病毒”。冠状病毒除人类以外，还可感染猪、牛、猫、犬、貂、骆驼、蝙蝠、老鼠、刺猬等多种哺乳动物以及多种鸟类。目前为止，已知的人类冠状病毒共有六种。其中四种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。另外两种冠状病毒——严重急性呼吸综合征冠状病毒和中东呼吸综合征冠状病毒，即简称的SARS冠状病毒和MERS冠状病毒，可引起严重的呼吸系统疾病。

引起此次疫情的新型冠状病毒不同于已发现的人类冠状病毒，对该病毒的深入了解需要进一步科学研究。