澳洲大火或致十亿动物死亡 生态系统遭受重创

哈通社/努尔苏丹/1月9日 -- 去年9月开始的森林大火仍在澳大利亚肆虐，其过火面积相当于丹麦领土，科学家估计全国或有数十亿动物葬身火海。

这场火灾已从去年9月持续到现在，已经造成26人死亡，其中4人为消防人员。1300座房屋化为灰烬。

高温和干燥的风助燃如同火上浇油，特别是树袋熊的栖息的桉树，干燥含油易燃，消防员的水龙头效力不彰，如同杯水车薪。澳洲当局已宣布，东南地区进入紧急状态。





另据法新社1月3日报道，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。





根据最近悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个洲，估计有4亿8千万只动物葬身火海，而野生生物的恢复将需要数十年。

为了估算得出这个数字，研究人员对该州这些哺乳动物的种群密度与被火烧毁的植被面积进行绑对。

这个数字包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。





目前，澳大利亚大范围山火释放出的浓烟现在蔓延到整个南半球地球，使阿根廷和其他地区的天空变暗。

美国国家海洋和大气管理局的数据显示，美国一颗气象卫星捕捉到的烟雾穿过南美洲，扩散到布宜诺斯艾利斯上空，最后飘入澳大利亚悉尼以东7328英里处的大西洋。