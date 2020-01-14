“水城”威尼斯出现罕见低水位 内陆多处河道干涸

哈通社/努尔苏丹/1月14日 —— 据中新网消息，近日，意大利“水城”威尼斯出现罕见的低水位现象，内陆河流水位平均低于海拔35厘米左右，多处河道出现干涸，过往船只无法通行。

据报道，2019年11月，威尼斯曾多次出现潮洪，导致城市陷入一片汪洋，最高水位曾一度达到1.87米，仅次于1966年遭遇洪水时的1.94米，很多著名古迹被水浸泡。

根据官方统计，威尼斯当时遭遇的洪灾，导致城区超过80%的的陆地过水，地标圣马可广场一度遭潮水浸泡。初步评估，潮洪为市政设施造成的损失达3.2亿欧元，居民损失在7000万欧元左右，全市直接经济损失大约为4亿欧元。

然而潮洪过后，进入2020年1月，威尼斯威内陆河道却出现了罕见的缺水现象。截止到1月10日，威尼斯一些内陆河道的河水几乎全部涌入大海。受严重的低水位影响，威尼斯很多内陆河道大小船只完全无法正常通行。

据威尼斯市政当局最新发布的消息，受低水位影响最严重的是圣保罗(San Polo)和 圣十字(Santa Croce)区，上述地区河道水上救护、消防、旅游船只通行受到了严重影响。

报道称，威尼斯的潮洪及内陆河道干涸主要受潮汐和降水影响。气象专家预测，未来几天威尼斯水位仍徘徊在平均海拔以下35至60厘米之间，暂时还不会回升。

威尼斯市市长路易吉·布鲁格纳罗(Luigi Brugnaro)1月8日曾向媒体表示，被搁置近20年的威尼斯摩西(Mose)防洪大坝工程，有望在6个月后正式启用。防洪大坝的启用将有效遏制潮洪及低水位现象。