日本发现首例感染武汉新型肺炎病例

哈通社/东京/1月16日 -- 日本出现首例感染武汉新型冠状病毒肺炎的病例。

据日本共同社消息，日本厚生劳动省称，日本国内首次确认的新型肺炎感染者是居住在神奈川县的三十多岁中国籍男性。他于本月6日从武汉市回到日本，10日住院，15日康复后出院。

报道称，被确认感染新型病毒性肺炎的中国籍男性从3日起发烧，但6日从湖北省武汉市入境日本时服用退烧药通过了检疫。在中国期间，该男子没有靠近出现许多患者的武汉市海鲜市场。厚劳省认为该男性可能在当地与患者深入接触。

此人出院后正在家里疗养。他虽然不发烧，但出现轻微的咳嗽。

日本厚生劳动省16日称，除了被确认感染新型病毒性肺炎的男性之外，国内没有出现疑似感染症状的人。

日本当局目前正在与各部门协议，开展防疫工作。

中国以及世界卫生组织此前判定，该病毒属于新型冠状病毒，与2002-2003年爆发的沙斯（SAR，taS）以及中东呼吸综合症（MERS）属相同体系的病毒。

日经新闻报道，武汉市去年12月出现第一宗病例，直至目前确认了有41例。其中，有一名61岁的男性死亡，另有6人病情严重。

【编译：木合塔尔·木拉提】