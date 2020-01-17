武汉新型冠状病毒感染肺炎已致两人死亡

哈通社/北京/1月17日 – 中国武汉当地卫生部门16日晚宣布，发生在该市的新型冠状病毒感染的肺炎病例新增一例死亡病例。

武汉市卫生健康委员会16日当地时间23:55时发布消息称，新增死亡病例为一名69岁男性，2019年12月31日发病，2020年1月4日病情加重，1月15日00:45因抢救无效死亡。

截至2020年1月15日，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，已治愈出院12例，在治重症5例，死亡2例。

消息称，截至目前累计追踪密切接触者763人，已解除医学观察644人，尚在接受医学观察119人，密切接触者中，没有发现相关病例。

当地卫生部门表示尚未明确该新型冠状病毒感染的肺炎的人传人迹象。

值得一提的是，中国武汉发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，正值该国最大的人口迁移活动——春运即将开始的前夕（1月25日开始）。

根据中国官方的预计，今年的春运期间，全国范围内交通运输部门在40天内的旅客运输人次将达到30亿。

当地媒体报道称，武汉天河国际机场正在对来往乘客进行检疫程序。

此前，有报道称泰国、日本和越南均有报告出现疑似病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】