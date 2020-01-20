政府总理主持召开数字经济和创新发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/1月20日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明20日在总理府主持召开会议，讨论数字经济和创新发展问题。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫就«数字哈萨克斯坦»国家规划落实进展，以及我国科技技术和创新发展问题进行了工作汇报。

2018-2019年，数字化经济效益达7143亿坚戈（2018年为2182亿坚戈；2019年为4961亿坚戈）。此外，创新生态体系领域吸引了328亿坚戈投资资金，并创造了5万个新的工作岗位。

2019年，国家和地方政府分别为“数字哈萨克斯坦”国家规划落实拨款187亿坚戈和9930万坚戈资金，而公司和组织为规划投资了90亿坚戈。

人民网络数字知识水平达79.6%，250多个城镇和3324各乡村接入宽带互联网。公共服务数字化进程框架下，节省了84亿坚戈资金，而财政、税收和海关部门数字化经济效益达3610亿坚戈。

2019年，国产初创项目共吸引188亿坚戈资金，共有91项初创项目在阿斯塔纳枢纽国际初创科技园正式启动。

与会者还就创新发展支持措施和科技技术服务商业化问题进行了讨论。

【编译：小穆】