哈萨克斯坦将立法支持数字技术领域的各项计划

哈通社/努尔苏丹/1月22日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会上院）22日召开全体会议，开始对《就数字技术监管问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行修改和补充》法案草案进行审议。

议员努尔泰·萨比连诺夫表示，草案在落实托卡耶夫总统于2019年9月2日发表的«建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础»框架下制定的。该法案旨在引入和开发数字技术、以及监管与使用数字技术、区块链、“大数据”、规范与使用数字资产及其他相关的公共关系、为信息和通信技术领域项目创造条件。

据其介绍，相关部门将于2021年的2月17日之前完成对草案全方面研究工作。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文当中要求大力开展数字经济发展工作。

“我们的任务是加强在地区信息通信基础设施发展水平的领先地位。政府须使法律适应新的技术现象：5G、智慧城市、大数据、区块链、数字资产、新的数字金融工具。哈萨克斯坦应成为开放的司法管辖区的品牌，以进行技术合作、建设和配置数据中心、数据传输发展以及参与全球数字服务市场。政府应继续支持阿斯塔纳国际金融中心的活动，该中心实质上已获得宪法地位。”总统在国情咨文当中说道。

【编译：阿依波塔】