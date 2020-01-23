联合国召开紧急会议评估“武汉肺炎”疫情

哈通社/努尔苏丹/1月23日 -- 世界卫生组织22日在日内瓦召集紧急委员会会议，以评估近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成«国际关注的突发公共卫生事件»。当天会议结束后，该组织总干事谭德塞表示，还需更多信息才能就此做出决定；因此，该组织紧急委员会还将在明天继续就此进行讨论。

联合国新闻 报道称，在世卫组织紧急委员会会议后，总干事谭德塞表示，当前的新型冠状病毒疫情是一个不断发展的复杂情况。他感谢相关专家在今天会议上介绍，尤其是中国专家介绍的细节和深度给他留下了深刻的印象。

他说：«今天委员会进行了深入的讨论，但很显然，要做出决定，我们还需要更多的信息。»

谭德塞表示，是否将新型冠状病毒疫情宣布为国际关注的突发公共卫生事件事关重大，他只有在对所有证据进行恰当考量的基础上才会做出决定。

因此，谭德塞决定请紧急委员会明天再次召开开会，继续讨论。

与此同时，他表示，世卫组织在中国的团队正在与中国的专家和官员一起调查疫情。

谭德塞对中国国家卫生健康委员会的合作表示赞赏，并表示，习近平主席和李克强总理的领导以及他们为应对疫情采取的干预措施是无价的。

什么是国际关注的公共卫生紧急事件

根据世卫组织《国际卫生条例》，«国际关注的公共卫生紧急事件»是指«通过疾病的国际传播构成对其它国家的公共卫生风险并可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。»

该定义暗示出现了如下一种局面：

严重、突然、不寻常、意外；

对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；并且

可能需要立即采取国际行动。

世卫组织总干事将征求由国际专家组成的«突发事件委员会»的意见，并最终确定本轮新型冠状病毒疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件。