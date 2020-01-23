中亚国家航空公司高层会晤在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/1月23日 – 中亚国家航空公司高层会谈23日在阿拉木图举行。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，与会的航空公司包括阿斯塔纳航空（Air Astana）、哈萨克航空（QAZAQ Air）、斯卡特航空（SCAT）、交通航空（AviaTraffic）、索蒙航空（Somon Air）、阿塞拜疆航空（AZAL）。

国际航空运输协会（IATA）的代表也出席了会议。

会上介绍了哈萨克斯坦通过组建航空管理署对航空领域进行规范化的新经验，这种模式在独联体国家中尚属首次。IATA及其他与会代表对此做出了高度评价，并强调哈萨克斯坦是中亚率先使用这一模式的国家。

会议期间强调，保障航空服务安全是航空领域的头等大事，需要共同努力以实现最高的安全水平。

此外，会议指出进一步加强中亚航空领域与欧盟当局之间的合作，将有助于本地企业及时掌握最新的航空技术和知识，有利于实现共同目标。

在圆桌会议框架下，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会主席与IATA区域负责人举行了会晤。会议期间，明确了关于首都努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场机场代码更换的信息，具体相关的工作正在进行当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】