史上首次 哈萨克斯坦三名女单运动员同时晋级大满贯赛事第三轮

哈通社/努尔苏丹/1月24日 – 哈萨克斯坦三名网球运动员历史上首次同时晋级网球大满贯赛事第三轮。

今年的第一个大满贯网球锦标赛——澳大利亚网球公开赛于1月20日在墨尔本举行。

哈萨克斯坦共有三名选手参加了该赛事的女单比赛。

三人分别是世界排名第26位的叶列娜·热巴金娜、世界排名第38位的尤利娅•普婷塞娃以及世界排名第73位的扎丽娜·迪亚斯。

前两轮的比赛中，叶列娜·热巴金娜以6:3 6:2的成绩淘汰了世界排名第65位的美国运动员伯纳达·佩拉，以6:3 6:4的成绩淘汰世界排名第119位的比利时选手格雷特·米楠。

第三轮比赛中，热巴金娜将对决澳大利亚网球名将阿什莉·巴蒂。

尤利娅•普婷塞娃在第一轮比赛中淘汰世界排名第37位的台北选手谢树伟，第二轮淘汰世界排名第25位的美国选手丹妮尔·柯林斯。

普婷塞娃下一轮将对阵世界排名第3位的罗马尼亚名将西莫娜·哈勒普。

扎丽娜·迪亚斯在第一轮对决赛事21号种子、世界排名第24位的美国选手阿曼达•阿尼西莫娃，并以6:3/6:4/6:3的成绩击败对手。第二轮她又以4:6/6:3/6:4的成绩淘汰了世界排名第58位的俄罗斯选手安娜·布林科娃。

第三轮她将对阵赛事9号种子、世界排名第10的荷兰选手琪琪·贝尔滕斯。

【编译：木合塔尔·木拉提】