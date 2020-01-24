武汉建专门医院救治新型冠状病毒感染的肺炎患者

哈通社/北京/1月24日 —— 据新华社报道，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部24日宣布，为加强对新型冠状病毒感染的肺炎患者的救治，武汉将参照北京小汤山医院模式建设面积达2.5万平方米的专门医院，并于2月3日前建成投入使用。

武汉市自去年底爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，采取了“集中患者、集中资源、集中专家、集中收治”的原则救治患者，并在武汉市金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉市汉口医院等多家定点医院设置床位用于收治病人，全市还设有61家发热门诊。

据介绍，为缓解现有医疗资源不足、进一步加大患者救治力度，武汉将参照北京小汤山医院模式，在蔡甸区知音湖武汉职工疗养院附近，采用活动板房的形式，建设一座专门医院救治新型冠状病毒感染的肺炎患者。

目前，武汉市城建局已成立了医院建设指挥部，召开了专题会议，确定该医院由中信建筑设计院设计，中建三局、武汉建工、武汉市政、汉阳市政等4家单位共同建设。24日凌晨，指挥部已调集了35台铲车、10台推土机和8台压路机抵达医院建设现场，开始了土地平整等相关准备工作。

有关负责人称，医院建筑面积达2.5万平方米，可容纳1000张病床，相关设计方案将在24日完成，预计于2月3日前建成投入使用。“该医院因为是活动板房，建设速度快。”他说。

据悉，2003年4月，北京为有效控制“非典”疫情，7天建成小汤山医院，建筑面积达到2.5万平方米，可容纳1000张病床，医院在两个月内收治了全国七分之一的“非典”病人，创造了人类医学史上的一个奇迹。